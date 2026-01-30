Şarkıcı Fatih Ürek hayatını kaybetti. Ürek, 15 Ekim’de geçirdiği kalp krizi sonrası yoğun bakımda tedavi görüyordu.

FATİH ÜREK KİMDİR?

Fatih Ürek kariyerine tiyatro sahnelerinde başlarken 1993 yılında “Yaktı Yaktı” isimli ilk albümünü çıkararak müzik piyasasına adım attı. Ardından “Sen İki Gözümsün”, “Sus” ve “Hayde” gibi albümleriyle beğeni topladı. 2000’li yıllardan itibaren televizyon dünyasında da aktif rol alan şarkıcı “Reyting Hamdi” programındaki performansıyla da tanındı.

Fatih Ürek 2018-2020 yılları arasında Kanal D’de yayınlanan Gelinim Mutfakta programının sunuculuğunu üstlenirken Kuaförüm Sensin yarışmasında da jüri koltuğunda yer aldı. Son olarak 2024-2025 sezonunda NOW TV’de yayımlanan Gelin Görümce programını sundu.

FATİH ÜREK KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Fatih Ürek 3 Nisan 1966 tarihinde Erzurum’da doğdu. Çocukluk yıllarının ardından ailesiyle birlikte Bursa’ya taşındı. Müzik dünyasına adım atmadan önce tiyatroyla ilgilenen sanatçı, genç yaşta sahne tecrübesi kazandı. Bursa Devlet Tiyatrosu’nda figüran olarak başladığı sanat hayatına ilerleyen yıllarda müzikle devam etti.

