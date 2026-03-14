Show TV ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Kızılcık Şerbeti, yayınlanan 129. bölümüyle izleyiciyi ekran başına kilitledi. Bölüm finalinde yaşanan çarpıcı gelişmelerin ardından dizinin 130. bölüm fragmanı ve yeni bölüm tarihi izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı.

Cuma akşamlarının dikkat çeken yapımlarından Kızılcık Şerbeti’nde 129. bölümün final sahnesi sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Emir karakterinin yaşadığı kriz ve bölümün sonunda duyulan silah sesi, dizinin yeni bölümüne dair merakı artırırken, 130. bölüm fragmanının neden yayınlanmadığı da gündeme geldi.

KIZILCIK ŞERBETİ FRAGMANI NEDEN YAYINLANMADI?

Kızılcık Şerbeti’nin 130. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin son bölümünde yaşanan gelişmelerin ardından izleyiciler yeni bölüm tanıtımının ne zaman paylaşılacağını merak etmeye başladı. Özellikle bölüm finalinde yaşanan olaylar nedeniyle sosyal medyada fragmanın gecikmesine ilişkin çok sayıda yorum yapıldı.

20 Mart Cuma günü Ramazan Bayramı’nın birinci gününe denk geliyor. Bayram haftalarında bazı diziler yeni bölümlerini erteleyebildiği için Kızılcık Şerbeti’nin de o hafta yayınlanmayabileceği ve bu nedenle yeni bölüm fragmanının henüz paylaşılmadığı değerlendiriliyor.

KIZILCIK ŞERBETİ 130. BÖLÜM NE ZAMAN?

Kızılcık Şerbeti dizisi Show TV ekranlarında her hafta cuma akşamı yayınlanıyor. Dizinin yeni bölümünün yayın takviminde herhangi bir değişiklik yapılmaması halinde 130. bölümün gelecek hafta aynı gün (20 Mart 2026) izleyiciyle buluşacak. Eğer dizi bayram nedeniyle ara verirse 27 Mart Cuma günü yeni bölümün ekrana gelmesi bekleniyor.

KIZILCIK ŞERBETİ 129. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kızılcık Şerbeti’nin 129. bölümü, hikayede yaşanan kritik gelişmelerle dikkat çekti. Bölümün final sahnesinde Emir’in yaşadığı ekonomik sıkıntılar ve psikolojik baskı nedeniyle büyük bir çıkmaza girdiği görüldü. Odaya kapanan Emir, yaşadığı sorunların ardından kafasına silah dayadı.

Kapının önünde Emir’e ulaşmaya çalışan Çimen ise büyük bir panik yaşadı. Emir’in Çimen’den özür dilemesinin ardından bölümün son sahnesinde silah sesi duyuldu. Bu sahne izleyiciler arasında büyük bir merak uyandırırken, Emir karakterinin akıbeti dizinin yeni bölümünde netlik kazanacak.

129. bölümde ayrıca diğer karakterler arasında da önemli gelişmeler yaşandı. Başak ve Fatih arasındaki gerilim yerini yeniden yakınlaşmaya bırakırken, bazı karakterlerin ilişkilerinde yeni dönemin sinyalleri verildi.

