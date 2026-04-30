2026 doğum izni düzenlemesi çalışan anneler için önemli değişiklikler getiriyor. Kamu ve özel sektörde görev yapan anneleri kapsayan yeni düzenlemede analık izni süresi uzatılırken, gözler Resmi Gazete yayımlanma tarihi ve yürürlük sürecine çevrildi.

Çalışma hayatında annelere yönelik hakların genişletilmesini amaçlayan yeni doğum izni düzenlemesi sonrası milyonlarca çalışan, yasanın ne zaman resmen uygulanacağını araştırmaya başladı. TBMM’de kabul edilen düzenlemenin Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla birlikte yeni sistem devreye girecek.

2026 DOĞUM İZNİ NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş tarafından yapılan açıklamaya göre doğum izni süresini uzatan yeni düzenlemenin Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girmesi bekleniyor. Düzenleme kapsamında çalışan annelerin doğum izni süresi toplam 24 haftaya çıkarılıyor. Bu süre, doğum öncesi 8 hafta ve doğum sonrası 16 hafta olarak uygulanacak.

Yasa yürürlüğe girdikten sonra kamu ve özel sektörde çalışan anneler yeni izin süresinden yararlanabilecek. Ayrıca belirlenen geçiş sürecine göre mevcut doğum iznini tamamlamamış anneler de ek izin hakkından faydalanabilecek.

ANNELİK İZNİ 24 HAFTA RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI MI?

Yeni doğum izni düzenlemesinin yürürlüğe girmesi için Resmi Gazete’de yayımlanması gerekiyor. Bakanlık tarafından yapılan son açıklamalarda düzenlemenin kısa süre içerisinde yayımlanmasının beklendiği ifade edildi. Resmi Gazete’de yayımlandığı gün yasa resmen yürürlüğe girmiş olacak.

Analık izninin 24 haftaya çıkarılmasıyla birlikte çalışan annelerin doğum sonrası çocuk bakım sürecine daha fazla zaman ayırabilmesi hedefleniyor. Düzenleme aynı zamanda babalık izni ve koruyucu aile izinlerinde de yeni haklar içeriyor.

DOĞUM İZNİ TBMM’DE KABUL EDİLDİ

Doğum izni süresinin uzatılmasına yönelik yasa teklifi TBMM’de kabul edilerek önemli bir aşamayı geçti. Kabul edilen düzenleme ile mevcut analık izni süresi genişletilirken, çalışan ailelerin sosyal haklarında da kapsamlı değişiklikler yapıldı.

Kamu ve özel sektörde çalışan tüm annelerin doğum iznini uzatan düzenleme kapsamında doğum izni süresi doğumdan önce 8 hafta, doğum sonrası 16 hafta olmak üzere toplam 24 haftaya çıkarıldı.

Beklenen doğum tarihinden 8 hafta öncesine kadar sağlık durumunun çalışmaya uygun olduğunu tabip raporuyla belgeleyen kadınlar, isteği halinde doğumdan önceki 3 haftaya kadar kurumunda çalışabilmekteydi. Düzenlemede bu sürenin 2 haftaya kadar çekilmesi ile doğum sonrası aktarılabilecek süre 1 hafta daha uzamış oldu.

Analık izni süresi dolmuş ancak doğumun gerçekleştiği tarihten itibaren 24 haftalık süreyi 1 Nisan 2026 tarihi itibarıyla tamamlamamış olan personele talepleri halinde 8 hafta ilave analık izni verilecek. Düzenlemeyle sektör çalışanlarının babalık izni memurlarda olduğu gibi 10 gün olacak.

Koruyucu aile olmanın teşvik edilmesi, koruyucu aile sayısının artmasıyla daha fazla çocuğun aile yanında bakımının sağlanması, koruyucu aileliğin çocuk koruma mekanizmasındaki yerinin güçlendirilmesi ve koruyucu aile ile çocuğun birbirine alışma sürecine destek olunması amacıyla bir veya daha fazla çocuğa eşiyle birlikte veya münferit olarak koruyucu aile olanlara, çocuğun koruyucu aile yanına teslim edildiği tarihten sonra isteği üzerine 10 gün izin verilecek.

