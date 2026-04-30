Milyonlarca kiracı ve ev sahibinin gözü Mayıs ayı kira artış oranına çevrildi. Kira zam oranını belirleyecek olan enflasyon verileri, mayıs ayının ilk haftasında duyurulacak. Zam dönemi yaklaşan vatandaşlar, tarih ve saat bilgisini kontrol ediyor. Peki, kira artış oranı ne zaman açıklanacak?+

Zam dönemi yaklaşan kiracılar ile konut ve iş yeri sahipleri, kira artış oranını belirleyecek olan Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıklayacağı enflasyon verilerine odaklandı. Kira zam hesaplamalarında kullanılan enflasyon rakamları her ayın ilk haftasında Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanıyor.

MAYIS AYI KİRA ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Normal şartlarda her ayın 3’ünde açıklanan enflasyon verileri, bu yıl 3 Mayıs’ın hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle 4 Mayıs 2026 Pazartesi günü saat 10.00’da duyurulacak. Böylece Mayıs ayı kira zam oranı da aynı gün kesinleşmiş olacak.



GEÇEN AY ZAM ORANI NE OLMUŞTU?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mart ayına ilişkin enflasyon verilerini 4 Nisan 2026 tarihinde açıkladı. Buna göre enflasyon aylık bazda yüzde 1,94, yıllık bazda ise yüzde 30,87 olarak gerçekleşti.

TÜFE’nin 12 aylık ortalamasına göre belirlenen kira artış oranı ise Nisan ayı için yüzde 32,82 oldu. Bu kapsamda, kira sözleşmesi Nisan ayında yenilenen konut ve iş yeri kiralarında azami artış oranı yüzde 32,82 olarak uygulandı.

KİRA ZAM ORANI NASIL BELİRLENİYOR?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak Nisan ayı enflasyon verileriyle birlikte, Mayıs ayında uygulanacak kira artış oranı da netleşecek. Kira artışlarında yasal sınır, TÜFE’nin 12 aylık ortalamasına göre belirleniyor.

Açıklanacak veriyle birlikte hem konut hem de iş yeri kiralarında geçerli olacak azami artış oranı ortaya çıkacak. Kiracılar ve ev sahipleri, sözleşme yenileme dönemine göre belirlenen oran üzerinden yeni kira bedelini belirleyecek.



