Beşiktaş ve Seyhan gibi CHP’li belediyelerin logolarını taşıyan 2 bin araç Büyükçekmece’de dağ başına zulalandı. TMSF’den kaçırıldığı öne sürülen araçların Aziz İhsan Aktaş’ın şirketine ait olduğu iddia edildi.

HABER MERKEZİ - CHP’li belediyelere yönelik yolsuzluk davaları sürerken, İstanbul Büyükçekmece’de dağ başına 2 bin civarında belediye aracının zulalandığı belirlendi.

Beşiktaş ve Seyhan gibi CHP’li belediyelerin logolarını taşıyan araçların, Aziz İhsan Aktaş’ın şirketine ait olduğu ve TMSF’den kaçırıldığı öne sürüldü. Araçların arasında çok sayıda minibüs, otobüs, çöp kamyonu, hafriyat kamyonu dikkat çekti. Etrafı çitle ve dikenli tellerle örülen ve kamyonlar dolusu toprak atılarak araç girişi engellenen yaklaşık 20 dönüm arazinin kiralandığı belirlendi. Arazi için sahiplerine aylık 400 bin lira kira ödendiği belirtiliyor.

Yüzlerce minibüs, otobüs, çöp ve hafriyat kamyonu, dikenli tellerle çevrili alanda çürümeye terk edilmiş hâlde görüntülendi.

CAP LİDERİ DEŞİFRE ETTİ

Araçları deşifre eden Cumhuriyet ve Adalet Partisi Genel Başkanı Ahmet Sevim “İki tepenin arasına boş bir araziye aralarında makam otomobili, minibüs, seçim otobüsünün de bulunduğu binlerce araç saklanmış. Drone ile çekimini yaptık. Çoğunun plakası sökülmüş. Plakası sökülmeyenler üzerinden bir araştırma yaptırdık. Araçların Aziz İhsan Aktaş ile bağlantılı Barka Atık Yönetimi Taşımacılık Mühendislik Mimarlık ve Proje Danışmanlık firmasına ait olduğunu belirledik. Aziz İhsan Aktaş’ın mal varlıklarına el konmuştu. Merak ediyoruz bu araçlar TMSF’den mi kaçırıldı?” diye sordu.

Ahmet Sevim

Milletin malının dağ başında çürümeye terk edildiğini belirten Sevim, olayla ilgili suç duyurusunda bulunmaya hazırlandıklarını ifade etti.

Yüzlerce minibüs, otobüs, çöp ve hafriyat kamyonu, dikenli tellerle çevrili alanda çürümeye terk edilmiş hâlde görüntülendi.

“HİLELİ” SATIŞ

CHP’li belediyelere milyonlarca lira rüşvet verdiği belirlenen Aziz İhsan Aktaş’ın mallarına yolsuzluk soruşturmasının ardından el konulmuştu. Barka Atık da birçok şirketle birlikte TMSF’ye devredilmişti. Barka Atık geçen yıl mart ayında konkordato ilan etmişti. Söz konusu şirket daha sonra itirafçı olan Baki Nugay tarafından kuruldu. 2016 yılında Aziz İhsan Aktaş’ın yeğeni Hamit Ünal’ın üzerine devredildi. Eylül 2023’te firmanın tüm payları örgüt üyesi olduğu iddia edilen Yusuf Akın’a geçti. Savcılık bu devirlerin organik bağı gizlemek maksadıyla yapıldığını belirtti.

Yüzlerce minibüs, otobüs, çöp ve hafriyat kamyonu, dikenli tellerle çevrili alanda çürümeye terk edilmiş hâlde görüntülendi.

Şirket; Beşiktaş, Avcılar, Seyhan, Ceyhan ve Adıyaman Belediyeleri ile İSFALT gibi kurumlardan yüksek bedelli araç kiralama, temizlik ve katı atık toplama ihaleleri aldı. Özellikle Beşiktaş Belediyesi’nde araç kiralama ihalelerinde adrese teslim şartnamelerle tekelleşti. Aktaş’ın Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve yardımcısı Alican Abacı’ya lüks araçlar satın alarak gizli rüşvet ödemesi yaptığı soruşturma dosyasında yer alan suçlamalar arasında bulundu.

Yüzlerce minibüs, otobüs, çöp ve hafriyat kamyonu, dikenli tellerle çevrili alanda çürümeye terk edilmiş hâlde görüntülendi.

ÇALIŞMAYAN ARAÇ İÇİN HAKEDİŞ

Aktaş’ın ihalelerde birim fiyatları düşük tutsa da, ihale bedelini araç sayısını ihtiyaç listesi dışında şişirerek yükselttiği, mesela Beşiktaş’ta 170 aracın yapabileceği bir iş için 360 araç kiralandığı iddianameye yansıdı. Araçların çalışma sürelerini gizlemek amacıyla GPS sistemlerinin söküldüğü veya hiç takılmadığı, böylece çalışmayan araçlar için dahi aylık 30 gün üzerinden tam hakediş ödemesi alındığı öne sürüldü.

Yüzlerce minibüs, otobüs, çöp ve hafriyat kamyonu, dikenli tellerle çevrili alanda çürümeye terk edilmiş hâlde görüntülendi.

KARA PARA AKLADILAR

Bilirkişi ve MASAK raporlarına göre, Barka firması ile örgütün diğer şirketleri arasında gerçek bir mal/hizmet teminine dayanmayan yoğun fatura hareketleri ve tutarsız para transferleri bulunduğu yani bu yolla para aklandığı belirtilmişti. Aktaş’ın, Utku Caner Çaykara, İnan Güney gibi isimlerin seçim kampanyalarında kullanılmak üzere bila bedel araçlar tahsis ettiği ve para desteği sağladığı, bunun karşılığında seçim sonrası büyük ihaleleri aldığı iddia edilmişti.

Yüzlerce minibüs, otobüs, çöp ve hafriyat kamyonu, dikenli tellerle çevrili alanda çürümeye terk edilmiş hâlde görüntülendi.

‘ÖZEL’E VIP ARAÇ

Aziz İhsan Aktaş’ın belediye başkanlarıyla sınırlı kalmadığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e tahsis edilen VIP makam aracını da kendisinin aldığı belirtilmişti. İETT’nin bakım ve onarım ihalelerinin büyük bir kısmının Aziz İhsan Aktaş’a ait Bilginay firması ile Remzi Baka’ya ait firmalar arasında paylaştırıldığı, Aktaş’ın Ekrem İmamoğlu’na sözleşme bedeli üzerinden %10 pay verdiği iddianameye yansımıştı.

Haberle İlgili Daha Fazlası