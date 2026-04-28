Hindistan'ın Odisha eyaletinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Ölen kız kardeşinin banka hesabındaki 180 euroyu çekmek isteyen Jeetu Munda, banka görevlilerinin "Hesap sahibini getirin" ısrarı üzerine çaresiz kalarak kardeşinin mezarını kazdı. Görevlilere kardeşinin öldüğünü bir türlü inandıramayan adamın, ölüm kanıtı olarak mezardan çıkardığı iskeletle banka şubesine gitmesi görenleri şoke etti. Olayın ardından iskelet polis gözetiminde yeniden defnedilirken, yetkililer okuma yazma bilmeyen adama yasal prosedürlerin banka tarafından doğru anlatılamadığını açıkladı.

