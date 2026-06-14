Türkiye, Temmuz ayında dünyanın en önemli diplomatik organizasyonlarından birine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. NATO üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarını bir araya getirecek olan 36. NATO Zirvesi için başkent Ankara'da hazırlıklar sürerken, güvenlikten ulaşıma kadar birçok alanda kapsamlı tedbirler devreye alındı. Geri sayım başlarken ''NATO zirvesi ne zaman, toplantı hangi tarihte yapılacak?'' sorusu da kamuoyunun gündeminde.

Zirve öncesinde dikkat çeken projelerden biri de Etimesgut Havalimanı'nın yeni adıyla hizmete açılması oldu. "Ankara Havalimanı" adıyla faaliyet gösterecek tesisin açılışı 15 Haziran'da gerçekleştirilecek. Dünya liderlerinin önemli bir bölümünün Ankara'ya bu havalimanı üzerinden ulaşması bekleniyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın uçağı başta olmak üzere çok sayıda devlet başkanına ait özel uçakların burada ağırlanacağı belirtiliyor. Peki, NATO zirvesi ne zaman, toplantı hangi tarihte yapılacak?

NATO zirvesi ne zaman, toplantı hangi tarihte yapılacak? Ankarada NATO Zirvesi tedbirleri alındı

NATO ZİRVESİ NE ZAMAN, TOPLANTI HANGİ TARİHTE YAPILACAK?

Kuzey Atlantik İttifakı'nın en üst düzey toplantısı olan 36. NATO Zirvesi 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ev sahipliği yapacağı zirvede NATO üyesi ülkelerin liderleri bir araya gelecek. Ayrıca ittifak üyesi olmayan bazı ülkelerin liderleri ile uluslararası kuruluş temsilcilerinin de toplantılara katılması bekleniyor.

Türkiye, 2004 yılında İstanbul'da düzenlenen zirvenin ardından 22 yıl sonra yeniden NATO liderlerini ağırlayacak.

NATO zirvesi ne zaman, toplantı hangi tarihte yapılacak? Ankarada NATO Zirvesi tedbirleri alındı

ANKARA'DA KAPSAMLI GÜVENLİK PLANI DEVREYE GİRİYOR

Zirve nedeniyle başkentte güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarılacak. Hazırlanan plan kapsamında polis, jandarma ve diğer güvenlik birimlerinden oluşan yaklaşık 70 bin personel görev yapacak. Personelin büyük bölümünü silahlı polis ve jandarma ekipleri oluşturacak.

Liderlerin konaklayacağı alanlar, toplantı merkezleri, havalimanları ve resmi güzergahlarda geniş güvenlik çemberleri oluşturulacak. Terörle mücadele, istihbarat, özel harekât, trafik, siber güvenlik ve jandarma komando birlikleri de zirve süresince aktif görev üstlenecek.

NATO zirvesi ne zaman, toplantı hangi tarihte yapılacak? Ankarada NATO Zirvesi tedbirleri alındı

Başkente giriş noktalarında denetimlerin artırılması ve kritik bölgelerde ilave güvenlik uygulamalarının hayata geçirilmesi planlanıyor.

Ankara Valiliği tarafından alınan tedbirler kapsamında bazı ilçelerde görev yapan kamu çalışanları için özel uygulamalar hayata geçirilecek. Zirvenin düzenleneceği dönemde trafik yoğunluğunu azaltmak ve organizasyonun sorunsuz ilerlemesini sağlamak amacıyla belirli kamu kurumlarında çalışan personelin 6-12 Temmuz tarihleri arasında idari izinli sayılması öngörülüyor.

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