Muş’un Malazgirt ilçesinde devam eden kazı çalışmalarında Roma ve Bizans dönemlerine ait sikkeler, çok sayıda ok ve mızrak ucu ile askeri nitelikli metal buluntular tespit edildi.

Muş Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Şengül, Malazgirt ilçesinde devam eden arkeolojik kazı çalışmalarını yerinde inceledi. Şengül'e incelemeleri sırasında Malazgirt Savaş Alanının Tespiti, Tarihi ve Arkeolojik Yüzey Araştırması Projesi'nin bilimsel yürütücüsü Prof. Dr. Adnan Çevik yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Ziyarette Muş Müze Müdürü Yunus Mübarek Gürler ile Muş Kültür ve Turizm Şube Müdürü İlhami Tepeli de yer aldı. Heyet, Malazgirt İç Kale, Arap Mezarlığı ve savaş alanı araştırmalarının sürdüğü bölgelerde incelemelerde bulunurken, yürütülen kazıların son durumu değerlendirildi. 2020 yılından bu yana devam eden Malazgirt Savaş Alanı Tarihi ve Arkeolojik Yüzey Araştırması Projesi ile 2025 yılında başlatılan Tarihi Malazgirt Kenti Kazısı kapsamında bugüne kadar önemli arkeolojik buluntulara ulaşıldı.

ROMA VE BİZANS DÖNEMİNE UZANIYOR

Yüzey araştırmalarında Roma ve Bizans dönemlerine ait sikkeler, çok sayıda ok ve mızrak ucu ile askeri nitelikli metal buluntular tespit edilirken, İç Kale'de yeni mekanlar ortaya çıkarıldı, Arap Mezarlığı'nda ise tarihi Müslüman mezarlığına ait mezarlar bilimsel yöntemlerle belgelenerek kayıt altına alındı.

Tarihi miras gün yüzüne çıkıyor! Roma ve Bizans döneminden çok sayıda parça bulundu

"BÖLGENİN TARİHİ GELİŞİMİNİ AYDINLATACAK"

Malazgirt'te yürütülen arkeolojik çalışmaların hem savaş alanının tespiti hem de tarihi kent dokusunun ortaya çıkarılması açısından büyük önem taşıdığını belirten Muş Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Şengül, iki ayrı kazı projesinin eş zamanlı olarak sürdürüldüğünü söyleyerek: "Malazgirt'te biri 2020 yılında, diğeri ise 2025 yılında başlatılan iki önemli arkeolojik kazı çalışmamız devam etmektedir. Bu çalışmalar, Cumhurbaşkanımızın tensipleri ve Kültür ve Turizm Bakanlığımızın himaye ve destekleriyle yürütülmektedir. İlk projemiz, Malazgirt Savaş Alanı Tarihi ve Arkeolojik Yüzey Araştırması Projesi'dir. Bu çalışma, Prof. Dr. Adnan Çevik'in bilimsel yürütücülüğünde, Bitlis Ahlat Müze Müdürlüğü başkanlığında ve denetiminde 2020 yılından bu yana sürdürülmektedir.

Tarihi miras gün yüzüne çıkıyor! Roma ve Bizans döneminden çok sayıda parça bulundu

Projenin temel amacı, 1071 Malazgirt Meydan Muharebesi'nin gerçekleştiği alanı bilimsel yöntemlerle tespit etmek, savaşın arkeolojik izlerini ortaya çıkarmak ve bölgenin tarihi gelişimini aydınlatmaktır. Bu kapsamda Malazgirt ilçe merkezi ile Harabesor, Örenşar, Kanlıdere, Aydınlık Mevkii, Afşin, Ziyarettepe, Aytaç Düzü, Gezo Düzü ve Çivi Düzü gibi geniş bir coğrafyada kapsamlı yüzey araştırmaları gerçekleştirilmektedir. İkinci projemiz ise Tarihi Malazgirt Kenti Kazısıdır. Bu kazılar, Malazgirt Kalesi'nin iç bölümünde devam etmektedir. Çalışmalar, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğümüzün izin ve destekleriyle, MAUN Öğretim Üyesi Dr. Ahmet Oğuzhan Karaçetin başkanlığında yürütülmektedir" dedi.

Kazı çalışmalarının ilk sezonu olan 2025 yılında, iç kalede gerçekleştirilen kazılarda giriş bölümünde yer alan yeni bir mekân gün yüzüne çıkarıldığını ifade eden Şengül, "Aynı sezon, Arap Mezarlığı olarak bilinen ve tarihî Müslüman mezarlığı niteliği taşıyan alanda yürütülen kazılarda ise yedi mezar ortaya çıkarılarak bilimsel yöntemlerle belgelenmiştir. İç kale ve Arap Mezarlığı'nda gerçekleştirilen çalışmalar, Malazgirt'in Orta Çağ dönemine ilişkin tarihi süreçlerin daha iyi anlaşılmasına önemli katkılar sağlamaktadır. Kazılarımız sonucunda bugüne kadar yaklaşık iki bin eser gün yüzüne çıkarılmıştır. Bu eserler, yapımı son aşamaya gelen kazı evimizde muhafaza edilmektedir. İlerleyen süreçte bu eserlerin hem Malazgirt'te hem de Muş Arkeoloji Müzesi'nde sergilenmesi planlanmaktadır. Bunun yanı sıra, Cumhurbaşkanımızın tensipleri ve Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda, Cumhurbaşkanımızın konuşmalarını gerçekleştirdiği alanda bir Deneyim Müzesi kurulması da planlanmaktadır. Çalışmalar tamamlandığında, kazılarımızdan elde edilen eserlerin bir kısmı burada da ziyaretçilerle buluşturulacaktır" diye konuştu.

Tarihi miras gün yüzüne çıkıyor! Roma ve Bizans döneminden çok sayıda parça bulundu

"HEDEF, TARİHİ MİRASI GELECEK NESİLLERE AKTARMAK"

Yürütülen çalışmaların yalnızca arkeolojik kazılarla sınırlı olmadığını ifade eden Şengül, Malazgirt'in tarih, kültür ve turizm alanında hak ettiği konuma ulaşması için çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü vurgulayarak: "Bu çalışmalarla temel amacımız; 1071 Malazgirt Zaferi'nden günümüze uzanan tarihî mirasımızı bilimsel yöntemlerle araştırmak, elde edilen buluntular gelecek nesillere aktarmak ve toplumumuzda tarih bilincini güçlendirmektir. Geçmişini bilen toplumların geleceğe daha güçlü yürüdüğü inancıyla, tarihî mirasımızı koruyarak gelecek kuşaklara emanet etmeyi hedefliyoruz. Aynı zamanda Malazgirt'i ve Muş'u tarih, kültür ve turizm açısından hak ettiği konuma ulaştırmak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Gördüğünüz üzere, arkamızdaki kazı alanında çalışmalar aralıksız devam etmektedir. Her yıl bilimsel kazılarımızı genişleterek sürdürecek, elde ettiğimiz buluntular hem bilim dünyasıyla hem de vatandaşlarımızla paylaşacağız.

Tarihi miras gün yüzüne çıkıyor! Roma ve Bizans döneminden çok sayıda parça bulundu

Bu vesileyle, çalışmalarımıza verdikleri kıymetli desteklerden dolayı başta Cumhurbaşkanımıza, Kültür ve Turizm Bakanlığımıza ve Valimize şükranlarımı sunuyorum. Özellikle Valimizin kazılarımıza sağladığı katkılar son derece değerlidir. Kendilerine huzurlarınızda teşekkürlerimi arz ediyorum. Kazılarımız önümüzdeki yıllarda da aynı kararlılıkla devam edecektir. Bu yıl da 25 Ağustos'ta Ahlat'ta, 26 Ağustos'ta ise Malazgirt'te gerçekleştirilecek programlar için tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Yerli ve yabancı tüm misafirlerimizi Malazgirt'e bekliyor; tarihimizin bu önemli mirasını birlikte keşfetmeye davet ediyoruz" şeklinde konuştu.

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