Türkiye, ağustosun ilk günlerinde etkili olması beklenen eyyam-ı bahur sıcaklarıyla birlikte özellikle Güneydoğu Anadolu'da 40 derecenin üzerindeki sıcaklıklar ve İstanbul'da yüksek nemin yol açacağı bunaltıcı hava koşullarıyla karşı karşıya kalacak. Eskilerin yaz mevsiminin en sıcak ve boğucu günlerini ifade etmek için kullandığı eyyam-ı bahur, yurdun güney sahillerinde daha çok biliniyor. Peki, Eyyam-ı Bahur nedir? Eyyam-ı Bahur sıcakları ne zaman başlayacak?

Uzmanların açıklamaları ardından eyyam-ı bahur sıcakları bir kez daha gündeme geldi. . "Eyyâm-ı bâhûr", "ülker fırtınası", "böcük fırtınası (bocuk da denir)" , "filiz kıran fırtınası", "koyun kırkımı", "kabak meltemi", "engiz fırtınası", "gün dönümü fırtınası" ve "çaylak fırtınası" bu devre içindeki önemli günlerdir. Gelişi belli olmayan bu dönemle ilgili çeşitli halk inançları da vardır. Eyyâm-ı bâhûr günlerinde ağaca ve hayvanlara dokunulmaması, dokunulduğu takdirde bunların öleceği ya da kuruyacağı, yine bu dönemde çift sürülemeyeceği, sürülürse çift hayvanlarının öleceği bunlardan en yaygın olanlarıdır.

Ağustosun ilk günlerinde etkili olacak Eyyam-ı Bahur nedir? Eyyam-ı Bahur sıcakları ne zaman başlayacak

EYYÂM-I BÂHÛR NEDİR, NEDEN ZAMAN GERÇEKLEŞİR?

Türkiye’nin çeşitli yörelerinde; eyyâm-ı bâhûr, eyyâm-ı buhûr, ehem buhur, harman sıcakları, ağustos sıcakları veya çöl sıcakları isimleriyle anılan ve daha çok halk takviminde yer bulan aşırı sıcak dönemin adıdır.

Kelime manası olarak "çok sıcak günler" demek olan bu günler için kabul edilen periyot bazı kaynaklarda, 30 Temmuz-8 Ağustos tarihleri olarak geçse de 1-8 Ağustos ile 15 Temmuz-15 Ağustos arasında olduğunu belirten kaynaklar da vardır. İç Batı Anadolu’da yaygın olarak kullanılan ve yılı sekiz döneme ayıran halk takvimine göre eyyâm-ı bâhûr 7 Ağustos’ta başlamaktadır.

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