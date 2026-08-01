15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast teşebbüsünde bulunan FETÖ mensubu Burkay Karatepe yakalandı. Şüphelinin evinde yapılan aramada yüklü miktarda altın ve döviz ile askeri kamuflaj, dijital materyaller ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Teröristin yakalandığı eve geçtiğimiz ay taşındığı ve elektriksiz yaşadığı öğrenildi.

15 Temmuz hain darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik Marmaris'te gerçekleştirilen suikast teşebbüsüne katılan, 10 yıldır aranan terör örgütü FETÖ mensubu Burkay Karatepe, güvenlik güçlerinin operasyonuyla yakalandı.

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Muğla Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Afyonkarahisar, Eskişehir ve Muğla emniyet müdürlüklerince yürütülen ortak çalışma sonucu firari Karatepe gözaltına alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan FETÖ'cü teröristle ilgili yeni detaylar! Evinin adresi dikkat çekti

KURMAYLIK EĞİTİMİ ALIRKEN DARBE GİRİŞİMİNE KATILMIŞ

Açıklamada, Karatepe'nin darbe girişimi gecesi Gökhan Şahin Sönmezateş komutasındaki 12 kişilik Özel Kuvvetler Komutanlığı personeliyle İzmir Çiğli'den üç helikopterle havalanan 13 kişilik Muharebe Arama Kurtarma (MAK) timinde yer aldığı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan FETÖ'cü teröristle ilgili yeni detaylar! Evinin adresi dikkat çekti

2 POLİS MEMURUNU ŞEHİT EDEN GRUBUN İÇİNDE

İstanbul Harp Akademileri Komutanlığında kurmaylık eğitimi aldığı sırada darbe girişimine katıldığı belirtilen Karatepe'nin, Marmaris'te Cumhurbaşkanına yönelik suikast girişiminde kullanılan Sikorsky helikopterle bölgeye intikal ettiği, kolluk kuvvetleriyle çatışmaya girerek iki polis memurunun şehit edildiği 37 kişilik grup içerisinde bulunduğu ifade edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan FETÖ'cü teröristle ilgili yeni detaylar! Evinin adresi dikkat çekti

EVİNDEN 'SERVET' VE UYUŞTURUCU ÇIKTI

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan FETÖ'cü teröristle ilgili yeni detaylar! Evinin adresi dikkat çekti

"Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesince "Cumhurbaşkanına Suikast", "Silahla Yağma" ve "Kişiyi Yerine Getirdiği Kamu Görevi Nedeniyle Öldürme" suçlarından aranan ve hakkında kırmızı bülten bulunan Karatepe'nin ikametinde yapılan aramada 98 ata altın, ⁠4 yarım altın, ⁠23 çeyrek altın, 33 bin 700 dolar, 2 bin 620 avro, 13 bin 525 lira, 1 gram uyuşturucu madde, askeri kamuflaj ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan FETÖ'cü teröristle ilgili yeni detaylar! Evinin adresi dikkat çekti

Karatepe'nin adli işlemlerinin ardından yargılanmak üzere Muğla'ya getirileceği, soruşturmanın Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdüğü bildirildi.

ONA YARDIM EDEN BİR KİŞİ GÖZALTINDA

Yapılan teknik ve fiziki takiple birlikte Burkay Karatepe'nin sorgusunun ardından Ö.A. isimli bir şahıs da, zanlıya yardım ve yataklık iddiasıyla gözaltına alındı. Şahsın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan FETÖ'cü teröristle ilgili yeni detaylar! Evinin adresi dikkat çekti

ELEKTRİKSİZ YAŞAMIŞ

Burkay Karatepe'nin yakalandığı evi geçtiğimiz Temmuz ayının son haftası bir emlakçı vasıtasıyla kiraladığı öğrenildi. Şahsın yakalandığı hücre evi ve binada elektrik olmadığı ortaya çıktı. Burkay Karatepe'nin kiraladığı dairenin bulunduğu İnaz Deprem Konutları bölgesini, az sayıda kişi kaldığı için seçmiş olabileceği değerlendiriliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan FETÖ'cü teröristle ilgili yeni detaylar! Evinin adresi dikkat çekti

Öte yandan, doğal gaz bulunmayan bölgedeki kira fiyatlarının özellikle ısınma sistemi soba olduğundan dolayı 5 ile 10 bin TL arasında değiştiği öğrenildi.

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