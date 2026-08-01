İspanya LaLiga ekibi Celta Vigo'nun, Manchester United'dan ayrılması beklenen Altay Bayındır'a talip olduğu ve taraflar arasında görüşmelerde sona gelindiği iddia edildi.

Manchester United'ın milli kalecisi Altay Bayındır'ın, LaLiga ekibi Celta Vigo'ya transfer olabileceği öne sürüldü.

GÖRÜŞMELERDE SONA GELİNDİ

TransferFeed'in haberine göre; LaLiga'nın başarılı ekiplerinden Celta Vigo, Manchester United'daki geleceği soru işareti olan Altay Bayındır'a talip oldu. Haberde, Bayındır'ın transferini bizzat Teknik Direktör Claudio Giraldez'in istediği ve taraflar arasında görüşmelerde sona yaklaşıldığı iddia edildi.

RADU İLE REKABET EDECEK

İspanyol ekibinin Altay'ın transferini önümüzdeki günlerde tamamlamayı planladığı ve milli kaleciyi takımın şu anki as file bekçisi Ionut Radu'yla forma rekabetine sokmak istediği belirtildi.

GÜNCEL PİYASA DEĞERİ 5 MİLYON

Güncel piyasa değeri 5 milyon avro olan Altay Bayındır, 2023 yılında Fenerbahçe'den Manchester United'a 5 milyon avro bonservis bedeliyle transfer olmuştu. 28 yaşındaki file bekçisi, Manchester United'ın kalesini şu ana kadar 17 maçta korudu ve bu karşılaşmalarda toplam 31 gol yedi.

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