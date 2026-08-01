İBB'nin UKOME toplantısında alınan kararla Kadıköy Rıhtım'daki otobüs peronları kaldırılacak, çok sayıda hattın son durağı Uzunçayır olacak. Yeni düzenlemeyle 26 hat ve 286 otobüs Kadıköy Rıhtım'dan çekilirken, 9 hat tamamen kaldırılacak, bazı hatlar ise yeni güzergahlara yönlendirilecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından gerçekleştirilen Kadıköy Meydanı Yayalaştırma Projesi kapsamında, Kadıköy Rıhtım bölgesinde bulunan otobüs peronlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin teklif, İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında kabul edildi.

Kararla birlikte Kadıköy sahilindeki otobüs peronları kaldırılırken, bölgedeki birçok hat Uzunçayır Peron Alanı'na taşınacak.

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Kadıköy Meydanı Yayalaştırma Projesi çerçevesinde gerçekleştirilecek düzenlemeler kapsamında, Kadıköy Rıhtım'daki otobüs yoğunluğunun azaltılması ve trafik akışının rahatlatılması hedefleniyor.

Yeni düzenleme ile rıhtıma hizmet veren 13 hattın son durağı Uzunçayır Peronları olacak şekilde güzergahları yeniden düzenlenecek, bu kapsamda UK kodlu Uzunçayır–Kadıköy hattı hizmete alınacak.

UKOMEden milyonlarca İstanbulluyu etkileyecek karar çıktı! Kadıköyde ulaşım sil baştan: Çok sayıda hattın güzergahı değişiyor

Yapılan düzenlemeyle; 13 hat ile UK hattı arasında çift yönlü ücretsiz otobüsten otobüse entegrasyon sağlanacak. Böylece yolcuların Kadıköy'e erişimi kesintisiz olarak devam ederken, peron kapasitesi daha etkin kullanılacak.

RIHTIM PERON ALANI KALKACAK

NTV Haber'in haberine göre yeni düzenleme kapsamında toplam 26 hat, 286 araç ve günlük iki bin 461 seferin Kadıköy Rıhtım Peron Alanı ile Kadıköy içinden çekileceği bildirildi.

UKOMEden milyonlarca İstanbulluyu etkileyecek karar çıktı! Kadıköyde ulaşım sil baştan: Çok sayıda hattın güzergahı değişiyor

Böylece bölgedeki otobüs trafiğinin azaltılması, yaya hareketliliğinin artırılması ve meydan düzenlemesinin daha etkin hale getirilmesi amaçlanıyor.

Projenin tamamlanmasıyla birlikte Kadıköy Meydanı ve çevresinde daha geniş yaya alanlarının oluşturulması hedefleniyor.

SON DURAĞI UZUNÇAYIR OLARAK DEĞİŞEN 13 HAT

- 319 Kayışdağı – Kadıköy

- 14BK Çekmeköy/Parseller Mah-Kadıköy

- 20Ü Ümraniye Tepeüstü - Kadıköy

- 19 Ferhatpaşa / Y.Tepe Üniv. - Kadıköy

- 19T Ferhatpaşa - Kadıköy

- 14DK İnkılap Mah. - Libadiye Cad./ Kadıköy

- 20E Esatpaşa - Kadıköy

- 15TK Tokatköy-Kadıköy

- 130Ş Şifa Mahallesi - Kadıköy

- 18K Sultanbeyli - Kadıköy

- 19EK Yenidoğan/ Ataşehir - Kadıköy

- 14A Alemdağ - Kadıköy

- 18D Sultanbeyli – Kadıköy

Yukarıda belirtilen hatların B noktaları Kadıköy yerine Uzunçayır olarak güncellenecek.

UKOMEden milyonlarca İstanbulluyu etkileyecek karar çıktı! Kadıköyde ulaşım sil baştan: Çok sayıda hattın güzergahı değişiyor

Sayılan düzenlemelere ilave olarak 14CE Çekmeköy-Kadıköy hattında da güzergah, Çekmeköy-Dudullu Metro arasında hizmet verecek şekilde revize edilecek.

Yapılacak düzenlemelerle birlikte, daha entegre, sürdürülebilir ve yolcu odaklı bir toplu ulaşım sistemi oluşturulması amaçlanıyor.

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Kadıköy Rıhtım bölgesinde oluşturulacak yeni peron alanının kapasitesi dikkate alınarak, Sultanbeyli ve Sancaktepe ilçelerinde toplu taşıma erişilebilirliğini güçlendirmek ve hizmet kalitesini artırmak amacıyla kapsamlı bir hat optimizasyonu gerçekleştirilecek.

UKOMEden milyonlarca İstanbulluyu etkileyecek karar çıktı! Kadıköyde ulaşım sil baştan: Çok sayıda hattın güzergahı değişiyor

SM KODLU HATLAR LİSTESİ

Bu kapsamda mevcut 18 kodlu hatlar yeniden düzenlenerek SM kodlu 5 yeni hat hizmete alınacak.

18F Veysel Karani/Fatih Mah. – Kadıköy ve 18V Veysel Karani / Samandıra – Kadıköy - SM15 Veysel Karani - Kartal Metro

18E Yenidoğan/Samandıra – Kadıköy - SM16 Yenidoğan/Samandıra - Kartal Metro

18Y Yenidoğan/Samandıra – Üsküdar - SM17 Yenidoğan/Osmangazi Mah - Kartal Metro

18 Sultanbeyli - Uzunçayır/Üsküdar - SM18 Sultanbeyli – Hasanpaşa Metro

18M Sultanbeyli Mimarsinan – Harem - SM19 Sultanbeyli Mimarsinan - Hasanpaşa Metro

Hizmet sürekliliğinin sağlanması amacıyla SM18 ve SM19 hatları ile 18K ve 18D hatları arasında çift yönlü ücretsiz otobüsten otobüse entegrasyon uygulanacak.

UKOMEden milyonlarca İstanbulluyu etkileyecek karar çıktı! Kadıköyde ulaşım sil baştan: Çok sayıda hattın güzergahı değişiyor

SULTANBEYLİ-ACIBADEM METRO/HAREM VE ÜSKÜDAR HATLARI KALDIRILIYOR

Ayrıca söz konusu ilçelerdeki hat optimizasyonu çalışması kapsamında; alternatif güzergah varlığı, raylı sistem entegrasyonu, uzun güzergâhlarda trafik kaynaklı sefer düzensizlikleri ve işletme verimliliği kriterleri değerlendirilerek 18A Sultanbeyli - Acıbadem Metro/Harem ve 18Ü Sultanbeyli - Üsküdar hatları hizmetten kaldırılacak.

18A hattına ait kaynak, alternatif hat olan UM73 Sabiha Gökçen H.L./ Sultanbeyli - Samandıra Merkez hattına, 18Ü hattına ait kaynak ise SM1 Sultanbeyli - Samandıra Merkez Metro hattına aktarılarak bu hatlar beslenecek; böylece sefer sıklıkları ve kapasite önemli ölçüde artırılarak hizmet kalitesi ve sefer güvenilirliğinde artış sağlanmış olacak.

UKOMEden milyonlarca İstanbulluyu etkileyecek karar çıktı! Kadıköyde ulaşım sil baştan: Çok sayıda hattın güzergahı değişiyor

DOKUZ HAT HİZMETTEN KALDIRILIYOR

Proje kapsamında; yeni peron alanının kapasitesi, Kadıköy merkezindeki araç yoğunluğunun azaltılması hedefi, uzun güzergahlarda trafik nedeniyle yaşanan sefer düzensizlikleri, alternatif toplu taşıma seçeneklerinin bulunması ve bazı hatların raylı sistemlerle paralellik göstermesi gibi kriterler birlikte değerlendirilerek dokuz hat hizmetten kaldırılacak.

UKOMEden milyonlarca İstanbulluyu etkileyecek karar çıktı! Kadıköyde ulaşım sil baştan: Çok sayıda hattın güzergahı değişiyor

Hizmetten kaldırılacak hatlar şöyle:

- 9K Atatürk Mah./ Taşdelen - Kadıköy

- 10B Bostancı - Kadıköy

- 10G Ümraniye / Esatpaşa - Kadıköy

- 14 Yenidoğan/ Ümraniye - Kadıköy

- 14AK Alemdağ - Ziverbey / Kadıköy

- 14ÇK Şahinbey - Kadıköy

- 16 Pendik - Kadıköy

- 19ES Esenşehir - Kadıköy

- 16S S. G. Havalimanı-Uzunçayır Metrobüs/Harem Peronlar

16S hattının faaliyet göstermemesiyle birlikte KM21 hattı, Sabiha Gökçen Havalimanı’na kadar uzatılacak. Bu düzenleme kapsamında, Sabiha Gökçen Havalimanı ile Kartal Metro arasındaki yolcu talebi KM21 hattı tarafından karşılanacak.

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