Antalya’da işletmesine kesilen 800 bin liralık cezaya tepki gösteren Burhan Doğan, belediye önünde ses sistemlerini ateşe verdi. Eylemin ardından gözaltına alınan işletme sahibi, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Antalya’nın Manavgat ilçesine bağlı Side Mahallesi’nde dün meydana gelen olayda işletme sahibi Burhan Doğan, aracına yüklediği ses sistemlerini Manavgat Belediyesi binasının önüne getirerek yere attı ve üzerlerine benzin döktü.

Önce parası sonra özgürlüğü gitti! Bir ses sistemi hayatını kararttı

840 BİN TL CEZA YEDİ

İşletmesine yüksek sesle müzik yayını yapıldığı gerekçesiyle 840 bin TL idari para cezası uygulandığını ve bu nedenle personel maaşlarını ödeyemediğini öne süren Doğan, benzin döktüğü ses sistemlerini ateşe verdi. Olay sırasında kısa süreli panik yaşanırken, belediye görevlileri alevlere yangın tüpüyle müdahale etti.

Önce parası sonra özgürlüğü gitti! Bir ses sistemi hayatını kararttı

"SORUNU ÇÖZDÜK, ATEŞE VERDİK"

Eylemi, işletmesine kesilen para cezasını protesto etmek amacıyla gerçekleştirdiğini belirten Doğan, “Sorun olan şeyi çözdük, aldık ateşe verdik. Kendileri de rahatlasın, biz de rahatlayalım.” dedi.

Önce parası sonra özgürlüğü gitti! Bir ses sistemi hayatını kararttı

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Burhan Doğan, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından Manavgat Adliyesine çıkarılan Burhan Doğan tutuklanarak cezaevine teslim edildi.



Konuyla ilgili Manavgat Belediyesinden yapılan açıklamada, "Dün belediye hizmet binamız önünde provokatif eylem gerçekleştiren şahsın, çeşitli suçlardan çok sayıda sabıka kaydının bulunduğu ve hakkında yürütülen adli işlemler sonucunda tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenilmiştir. Kamuoyunda oluşturulmaya çalışılan algının aksine, söz konusu kişi 'mağdur bir esnaf' değildir. Manavgat Belediyesi, süreç boyunca tamamen yürürlükteki mevzuat ve ilgili kanunlar çerçevesinde hareket etmiş, yasal düzenlemelerin gerektirdiği işlemleri uygulamıştır" denildi.

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