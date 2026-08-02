Kentsel dönüşüm, artan göç ve uzaktan çalışma sisteminin yaygınlaşması Türkiye genelinde eşya depolama alanlarına olan talebi patlattı. Büyüyen pazarı fırsat bilen merdiven altı yapılar ise eşyasını emanet eden binlerce vatandaş için büyük bir mağduriyet riskini beraberinde getiriyor. Tarım arazileri, nemli bodrum katları ve açık arsalar depo adıyla kiralanıyor. Sonuç: Açılmayan telefonlar, toz ve rutubet içerisinde çürüyen aile albümleri...

İstanbul başta olmak üzere metropollerde ivme kazanan kentsel dönüşüm projeleri, yurt dışı eğitim ve iş kaynaklı dönemsel göçler ile şirketlerin merkez ofis alanlarını daraltarak hibrit ve uzaktan çalışma düzenini benimsemesi, eşya saklama hizmetlerine olan talebi tarihî zirveye taşıdı. 2,2 milyar dolarlık devasa bir hacme ulaşan eşya depolama sektöründe standart dışı ve yetkisiz çalışan işletmeler, vatandaşların hem maddi hem de manevi birikimlerini büyük riske atıyor.

Troy Depo Kurucu Ortağı Batuhan Yusuf Hakan, özellikle Kadıköy, Bakırköy, Maltepe, Beşiktaş, Üsküdar ve Sarıyer gibi kiraların tavan yaptığı semtlerde kentsel dönüşüme giren binaların hak sahiplerinin, inşaat süresince yüksek kira ödememek yerine eşyalarını depolara kaldırarak daha küçük konutlara taşındığını söyledi.

Hakan, “Günümüzde 3+1 bir evin eşyasını baştan aşağı yenilemek 1 milyon TL seviyesine dayanmış durumda. Oysa aynı ev eşyasının tamamını bir yıl boyunca profesyonel bir depoda muhafaza etmenin bedeli ortalama 180 bin TL civarında tutuyor. Kentsel dönüşüme giren hak sahipleri 3+1 konut kiralayıp yılda 960 bin TL kira ödemek yerine, 25 bin liraya 1+1 konuta geçerek yılda 300 bin TL kira veriyor. Depolama için ödenen yıllık ortalama 120 bin ila 180 bin TL düşüldüğünde dahi vatandaşın cebinde yılda net 660 bin TL kalıyor. Yazlıklarına ya da ailelerinin yanına taşınanlarda ise bu oran çok daha yüksek.” dedi.

Ancak sektörde yaşanan kontrolsüz büyümenin merdiven altı riskini beraberinde getirdiğine dikkati çeken Hakan, “Hadımköy’de açık bir alana eşyaları yığıp etrafını iplerle çeviren yerler var. Feci toz ve hasar riski mevcut. Müşteri çıkış yapmak istediğinde ise ‘Çıkış nakliyesini biz yapacağız’ diyerek 15 bin TL’lik nakliye yerine 35 bin ila 45 bin TL talep edip eşyaları rehin tutuyorlar. Baştan 1.000 TL ucuz diye tercih edilen yerler çıkışta büyük mağduriyet oluşturuyor. İleri yaştaki vatandaşlarımızdan adres belirtmeden sözleşmesiz eşya toplayan yapılar var. Bu merdiven altı depolardan ve internetten adresi belli olmayan depo hizmetlerinden kesinlikle uzak durulması gerekiyor.” uyarısında bulunuyor.

METREKÜP HESABINI BİLMİYORLAR

Depolama sektöründeki bir diğer büyük sorunun göz kararı fiyatlandırma ve hatalı metreküp hesaplamaları olduğunu söyleyen Hakan, “Maalesef nakliyeciler dahi araç kasasının hacmini bilmiyor. Çoğu depocu metreküp hesabı yapamadığı için 30-40 metreküplük eşyayı 15 metreküpe sığdırırız diyerek göz kararı fiyat veriyor. Sonra eşyaları sıkıştırıyor ya da kalan boşluğa müşteriden habersiz başkasının eşyasını koyuyor. Biz Troy Depo olarak nakliyeci, depo sorumlusu ve dijital kontrol sistemimizle üçlü doğrulama uyguluyoruz. Geçenlerde bir firmanın 30 metreküpe yuvarladığı 26,2 metreküplük eşyayı 25 metreküpe revize ettik. Müşterimiz sadece bu düzeltmeyle ayda 2.000 TL’den fazla, iki yılda ise 40.000 TL sıcak para kazancı sağladı.” dedi.

Konutların yanı sıra şirketlerin de ofislerinde küçülme ve uzaktan çalışma kararları doğrultusunda depolara yöneldiğini vurgulayan Hakan, ayrıca e-ticaret girişimcilerinden dizi set dekorlarına, tekstil çuvallarından tek bir koli depolayan bireysel kullanıcılara kadar geniş bir yelpazeye hizmet verdiklerini bildirdi.

Troy Depo olarak bugün İstanbul, Kocaeli, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya olmak üzere altı şehirde hizmet verdiklerini dile getiren Hakan, “Bugüne kadar 20’den fazla anlaşmalı tesisimizle 1.000’den fazla operasyonu başarıyla tamamladık. Yakında Yalova ve Bodrum lokasyonlarımızı da hizmete açacağız.” ifadelerini kullandı.

Batuhan Yusuf Hakan

DEPOLARDA YAŞAMAK İSTEYEN BİLE VAR

Ahşap, çelik ve High Cube konteynerler ile kişiye özel kapalı oda seçenekleri sunduklarını dile getiren Hakan, depolamayla ilgili ilginç talepler aldıklarını söyledi. Hakan, “Ev kiraları yüksek olduğu için depoyu görüp ‘Burası çok temiz, duş ve tuvalet var mı, burada kalabilir miyim?’ diye soranlar bile var. Müzik aleti çalan bir kullanıcımız, depoda müzik yapmak istediğini bile söyledi.” dedi.

BUNLARA DİKKAT

-Kiralamadan önce mutlaka depoyu görün. Depolama alanının yangın, su baskını ve hırsızlığa karşı sigorta poliçesi ile havalandırma ve iklimlendirme şartlarını öğrenin.



-Depo kiralarken mutlaka sözleşme yapın. Resmî saklama sözleşmesi sunmayan, konumu belirsiz işletmelerden uzak durun.



-Göz kararı fiyatlandırmalar yerine en, boy ve yükseklik ölçümlerine dayalı net metreküp hesabı isteyin.



-Eşyanızın rehin alınmaması ve fahiş fiyata maruz kalmak istemiyorsanız sözleşmeye, istediğiniz nakliye firması ile çıkış yapabileceğinize dair madde ekletin.



-Yılda birkaç defa zam yapan yerler yerine en az bir yıl fiyat sabitleme garantisi veren kurumları tercih edin.



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