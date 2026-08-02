Gazze’ye sahip çıkan İspanya Başbakanı Sanchez, İsrail’in hedefinde. Geçen yıl ülkede uzun süreli elektrik kesintileri yaşandı. Şüpheli tren kazasında 46 kişi öldü. Eşi ve kardeşi yolsuzlukla suçlandı. Son olarak İspanya toprağını, Faslı göçmenler işgal etmeye çalıştı.

Soykırımcı İsrail’in Gazze’ye uyguladığı vahşete Hristiyan dünyasından en büyük tepkiyi gösteren İspanya o günden sonra büyük felaket ve kazalarla karşılaştı. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’in, dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Davos’ta ortaya koyduğu “One minute” tavrına benzer bir çıkışla İsrail ve destekçilerini hedef almasından sonra ülke bir dizi sorunla karşılaştı.

İşgalci İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu İspanya’yı eleştirerek Madrid yönetiminin attığı adımların sonuçları olacağı tehdidini savurdu. Bundan sonra ilk sorun 2025’te İspanya ve Portekiz’i saatler boyunca etkisi altına alan büyük elektrik kesintisiyle boy gösterdi. Sebebi açıklanmayan elektrik kesintisi iletişim, ulaşım ve dijital sistemleri aksatarak büyük bir kaosa yol açtı. Kesintinin zamanlamasına dikkat çeken bazı kesimler, olayın İsrail’in İspanya’ya dönük bir “cezalandırma” saldırısı olabileceği yorumu yaptı.

Ardından İspanya yaz boyunca söndürüldükçe yeniden başlayan devasa orman yangınlarıyla mücadele etti. Son olarak Fas’tan İspanya’nın Afrika’daki toprağı Sebte şehrine denizden yüzerek geçen 69 bin düzensiz göçmen akını İspanya-İsrail gerilimini zirveye taşıdı. İsrailli yetkililer, İspanyollara imalı uyarılar da Afrika’daki topraklarının ülkeden ayrılması için bu yönde çalışacaklara para sağlamakla tehdit etti. Bu arada Fas’tan Sebte’ye geçen 69 bin kişinin geri döndüğü bildirildi. Kaçak akınında ölen mülteci sayısı da 67’ye yükseldi. Başbakan Sanchez, göçmen akını nedeniyle ülkesini eleştiren AB ülkelerinin tutumunu tenkit etti.

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