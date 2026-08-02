Yapay zekânın devasa donanım talebi, küresel çip ve bellek fiyatlarını uçurdu. Bellek fiyatlarında yıl sonuna kadar yüzde 50 artışlar beklenirken, maliyet artışları akıllı telefonlardan televizyonlara kadar bütün elektronik cihazlara zam anlamına geliyor.

Bellek krizinin en net göstergelerinden biri, Sony’nin PlayStation 5 fiyatlarında yaptığı artış oldu. Şirket, konsolun 2026 mali yılındaki stok ihtiyacını karşılayacak kadar belleği güvence altına aldığını açıklasa da artan donanım maliyetleri karşısında kârlılığını korumak adına fiyat artışına gitmek zorunda kaldı.

Tüketiciyi bellek çarptı! Yapay zekâ zamları yolda

Uzmanlar, yapay zekâ veri merkezlerinin devasa donanım talebinin RAM ve yarı iletken tedarikini ciddi şekilde sıkıştırdığını; bunun da PlayStation 5 ve Nintendo Switch 2 gibi popüler cihazların üretim maliyetlerini doğrudan artırdığını belirtiyor.

Tüketiciyi bellek çarptı! Yapay zekâ zamları yolda

Küresel finans ve analiz şirketi Jefferies tarafından paylaşılan yeni rapora göre, küresel bellek çipi fiyatlarındaki bu sert yükseliş 2026’nın ikinci yarısında da hız kesmeden devam edecek. Raporda, 2026’nın üçüncü çeyreğinde küresel bellek fiyatlarının bir önceki çeyreğe göre yüzde 40 ila 50 arasında artabileceği belirtiliyor.

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Daha da dikkat çekici olan ise dördüncü çeyrek beklentisi. Buna göre fiyatların yılın son çeyreğinde de yüzde 30 ile 40 aralığında yeniden yükselmesi bekleniyor. Kısacası teknoloji sektörü, arka arkaya iki çeyrek boyunca oldukça sert bir maliyet şokuyla karşı karşıya kalabilir.

Bu karamsar tahminler yalnızca 2026 yılı ile sınırlı değil. Rapora göre 2027 boyunca bellek fiyatları zirvedeki seyrini sürdürecek. Raporda dikkati çeken bir diğer önemli nokta ise piyasanın ne zaman normale döneceği sorusuna verilen cevap. Jefferies analistleri, tedarik zincirindeki ve fiyatlardaki ilk ciddi rahatlamanın ancak 2028 yılında görülebileceğini öngörüyor.

TÜKETİCİYE KÖTÜ HABER

Küresel çapta yaşanan bellek ve yarı iletken krizi, Türkiye’deki teknoloji pazarını da yakından ilgilendiriyor. Akıllı telefonlardan akıllı saatlere, dizüstü bilgisayarlardan yeni nesil televizyonlara kadar içerisinde bellek (RAM/depolama) bulunan her cihaz bu maliyet artışından nasibini alacak.

Görünen o ki, veri merkezlerinde eğitilen yapay zekânın maliyetini, cebindeki telefonunu yenilemek isteyen tüketici ödeyecek.

AKSESUAR SATIŞLARI YÜZDE 1.600 ARTTI

Sosyal medya platformlarıyla birlikte aksesuarlara yapılan yatırım da arttı. Hepsiburada’nın verilerine göre, içerik üreticiliğinin büyümesiyle birlikte tüketiciler çekim deneyimini artırmak için ekipman ve aksesuarlara yöneldi. Fotoğraf ve Kamera kategorisi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 75 büyürken, en dikkat çekici artış yüzde 1.600 ile aksiyon kamera aksesuarlarında gerçekleşti.

Hareketli çekim yapan kullanıcıların tercih ettiği montaj aparatları, su geçirmez kılıflar ve ekran koruyucular öne çıkarken; vlog kameralarına talep yüzde 300, retro tasarımlı aynasız fotoğraf makinelerine ise yüzde 115 yükseldi. Drone aksesuarları, kablosuz yaka mikrofonları, objektifler ve ürün çekim ekipmanları da büyüme gösteren kategoriler arasında yer aldı.

Hepsiburada verileri, kullanıcıların yalnızca tek bir ürüne değil, içerik üretim sürecini destekleyen farklı ekipmanlara birlikte yatırım yaptığını gösteriyor. İçerik üretiminin temel ekipmanları arasında yer alan yaka mikrofonlarında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 67, halka ışık ürünlerinde ise yaklaşık yüzde 113 talep artışı yaşandı.

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YAPAY ZEKÂ İÇERİKLERİNE ETİKET MECBURİYETİ

Yapay zekâda yeni dönem başladı. Avrupa Birliği’nde uygulamaya giren Yapay Zekâ Yasası ile, yapay zekâ ile oluşturulan görsel, ses ve metinlerin etiketlenmesini mecburi hâle geldi. AB Komisyonundan yapılan açıklamada, kuralların yapay zekâ sistemlerini geliştiren şirketlerin yanı sıra bu sistemlerle içerik üreten medya kuruluşları, internet siteleri ve diğer kullanıcıları da kapsadığı bildirildi. Şirketlerin, kurallar yürürlüğe girmeden önce yapay zekâyla oluşturulan içerikleri de etiketlemesi teşvik ediliyor ancak bu zorunlu tutulmuyor. Kurallar, kullanıcıların kişisel içeriklerine uygulanmayacak. “Açıkça sanatsal” nitelik taşıyan, hiciv içeren ve kurgu eserler de kapsam dışında tutulacak. Mevcut sistemlere uyum için dört ay ek süre tanınacak. Kurallara uyulmaması hâlinde şirketlere 15 milyon avroya veya dünya genelindeki yıllık cirolarının yüzde 3’üne kadar para cezası verilecek

HUAWEİ FREECLİP 2 S TÜKETİCİYLE BULUŞUYOR

Huawei’nin yeni nesil kulaklık modeli Huawei FreeClip 2 S, tüketicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Önceki modellerin başarısını temel alan yeni cihaz, özellikle tasarım ve yapay zekâ özellikleriyle dikkati çekiyor. Yeni nesil NPU destekli Uyarlanabilir Açık Kulak Dinleme teknolojisi, ortam gürültüsünü gerçek zamanlı analiz ederek ses seviyesini otomatik olarak optimize ediyor. FreeClip 2 S, açık kulak tasarımına uygun şekilde dengeli ses performansı sunarken, geliştirilmiş akıllı özellikleri, uzun pil ömrü, IP57 dayanıklılığı ve platformlar arası uyumluluğuyla günlük kullanım deneyimini destekliyor.

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