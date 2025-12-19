Yapay zekâ furyası bellek piyasasını altüst etti. Son aylarda dünya genelinde RAM bellek fiyatları adeta uçuşa geçti.

ÖMER TEMÜR - Bellek fiyatlarındaki sert yükseliş bilgisayar, telefon, tablet ve oyun konsolları başta olmak üzere tüketici elektroniği ürünlerine zam olarak yansımaya başladı.

Nvidia’nın Türkiye distribütörü TD SYNNEX Türkiye’nin Başkanı Behçet Yumrukçallı, RAM fiyatlarının son bir ayda yüzde 30 artış gösterdiğini belirterek, “Yapay zekâ ile birlikte RAM firmaları üretimlerini kurumsal GPU tarafına kaydırdı. Tedarik süresi 4 haftadan 3 aya kadar çıktı. Bu da özellikle sunucu tarafında maliyetlerin artması anlamına geliyor. Bu devam edecek gibi görünüyor. Daha kötü olur mu zannetmiyorum. Daha iyi olur mu kısa vadede o da mümkün görünmüyor” dedi.

Cep telefonu ve bilgisayara zam geliyor!

SAVUNMA İLE PATLAMA YAPTI

Yumrukçallı, diğer yandan savunma sanayiinde CPU’lara olan talebin arttığına dikkat çekerek, “Nvidia’ya hedef vermiştik. 2025 yılında hedefimizin tam 16 kat üzerinde büyüdük. Bu büyümenin yarısından fazlası savunma sanayiinden geldi. Ankara’da ciddi savunma sanayii yatırımları var. Bizim beklentilerimizin çok üzerinde talep geldi. 2026 yılında bu büyümenin devam edeceğini düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

Nvidia’nın Türkiye distribütörü TD SYNNEX Türkiye’nin Başkanı Behçet Yumrukçallı (Ortada))

Yapay zekâ, bulut, veri analitiği ve siber güvenlik gibi alanlarda ciddi bir dönüşüm yaşandığını dile getiren Yumrukçallı, “Teknolojinin Yönü 2025 raporumuz, yapay zekânın açık bir şekilde rekabetin temel unsuru olduğunu gösteriyor. Raporumuza göre iş ortaklarımızın yaklaşık yüzde 75’i yapay zekâyı geleceklerinin vazgeçilmez bir parçası olarak görüyor. Yapay zekâya dair heyecan oldukça yüksek olsa da şirketler, bu dönüşümü nasıl yapacakları konusunda yeterli bilgi birikimine sahip değil. TD SYNNEX olarak biz de yapay zekâ alanında iş ortaklarımıza rehberlik etmek amacıyla iş ‘Destination AI’ programımızı tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de hayata geçirdik. Yapay zekâ üreten dünyanın en büyük markaları ile birlikte ülkemizdeki kurumlara yapay zekâ webinar’ları aracılığıyla gerekli bilgi ve becerileri kazandırdık. Bunun için ayrıca Türkiye’de bu alanda hem satış hem de teknik destek sunan uzman bir kadro da oluşturduk” diye konuştu.

