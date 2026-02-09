CHP'den istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kendisine küfür ettiğini söyledi. Özarslan, "Sen hangi hakla benim anama sövüyorsun" sözleri ile Özel'in kendisine yönelik küfür ve hakaretlerini tek tek anlattı.

CHP'den istifa ettiğini açıklayan Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, CNN TÜRK'te canlı yayın programına bağlanarak CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kendisine yönelik hakaret ve küfür içerikli mesajlarını tek tek anlattı. Mesut Özarslan Özgür Özel’e "Sen hangi hakla benim anama sövüyorsun" ifadelerini kullandı.

6 Ocak'ta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Keçiören'in sorunlarının çözümü amacıyla görüşme gerçekleştirdiğini, bu ziyaret sonrası CHP içerisindeki bazı kliklerin dedikodu ve algıların dozunu arttırdığını dile getiren Erarslan "Bu ziyaret sonrasında bu kliklerin sayısı ve şahsıma yönelik baskısı artmıştır. Baskı, dedikodu ve iftiralara karşı sessizliğimi korumama ve hizmetlerime devam etmeme rağmen 7 Şubat 2025 tarihinde saat 23.59'da CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel tarafından şahsıma yönelik Whatsapp mesajları gelmeye başlamıştır. Bu mesajlar; siyasi nezaketle, parti ahlakıyla, kamu sorumluluğu ve insanlıkla bağdaşmayacak hakaret, tehdit ve iftiralar içermektedir" şeklinde konuştu.

İstifa sürecine ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kendisine attığı küfürlü mesajlara ilişkin konuşan Özarslan, şu sözleri kullandı:

Son olarak Genel Başkanım beni telefonla aradı ve ‘Mesut geçme, yapma. Ne istediysem dikkate aldım, elimden geleni yaptım’ dedi. Ben de kendisine, Keçiören’e ilişkin yaptığım çalışmalarla ilgili açıklamalarımın neden hedef alındığını sordum ve bu konularda güvenimi yeniden tesis edecek açıklamalar yapılmasını istedim. Ardından bana bir mesaj attı. Mesajda, sosyal medyada dolaşan iddialara cevap vermemi istedi. Ancak bunları yalanlaması mümkün değil. O mesaj hâlâ duruyor ve kayıtlı.

"HANGİ HAKLA BENİM ANAMA SÖVÜYORSUN?"

Ertesi gün medya ve televizyonlarda yine yoğun bir şekilde hedef gösterildim. ‘Herhalde bu geçer’ diye düşündüm ancak maalesef çok üzücü bir durum yaşandı. Ben CHP’nin bir belediye başkanıyken, saat 23.59’da başlayan ve 00.06’ya kadar devam eden mesajlar aldım. Üst üste, ağza alınmayacak hakaretler içeren mesajlardı. Böyle bir üslubu, böyle bir irade dışı mesajlaşmayı daha önce görmedim.

Kos koca CHP’nin genel başkanının, Atatürk’ün kurduğu bir partinin liderinin bu seviyede mesajlar atması asla kabul edilemez. Buradan açıkça sesleniyorum: Ey Özgür Özel, hangi hakla benim anamı, rahmetli hacı babamı işin içine katarak, bana bu mesajları atıyorsun? Senin ne insanlığın var, ne CHP’liliğin var, ne adamlığın var, ne ahlakın var. Eğer sende şeref ve namus varsa, partinin başından istifa edersin.

"ÇIKSIN YALANLASIN"

Bütün samimiyetimle söylüyorum, çıksın ve yalanlasın. İspat etmeyen onursuzdur, şerefsizdir. Neden açıklama yapamıyor? Cesareti nerede? Meydanlarda bağırmakla olmuyor bu işler.

