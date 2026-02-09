Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco'nun, ara transfer Angers'ten takıma katılan 19 yaşındaki Fransız golcü Sidiki Cherif ile ilgili raporu ortaya çıktı. Cherif'i yüksek potansiyale sahip, güçlü ve süratli bir oyuncu olarak niteleyen İtalyan çalıştırıcının, "50 milyon avro bonservis kazandırabilecek kapasitede" dediği öne sürüldü.

Tecrübeli bir santrfor transferi yapılmaması eleştirilere neden olurken bu kararın Teknik Direktör Domenico Tedesco'nun raporu doğrultusunda alındığı öğrenildi. İtalyan teknik adamın, 3 gün önce transfer komitesiyle yapılan toplantıda, yabancı oyunculardan birinin kendi isteğiyle ayrılmaması halinde yeni bir forvet takviyesi istemediği ve Cherif'e güvendiği belirtildi.

"50 MİLYON EURO'YA SATARIZ"

Sabah'ın haberine göre; scout ekibinin önerisiyle kadroya katılan genç golcü hakkında Tedesco'nun, "Cherif yüksek potansiyele sahip, güçlü ve süratli. İlerleyen süreçte kulübe en az 50 milyon avro bonservis kazandırabilecek kapasitede" değerlendirmesinde bulunduğu aktarıldı.

Sidiki Cherif

ALTERNATİF PLAN HAZIR

Teknik heyetin, sakatlığını atlatmasının ardından Sidiki Cherif'i ilk 11'e monte etmeyi planladığı, genç oyuncunun uzun vadede takımın ana santrforu olarak görüldüğü ifade edildi. Bu plan doğrultusunda Anderson Talisca'nın yeniden 10 numara pozisyonuna dönmesi, Marco Asensio'nun sağ kanatta serbest rolde, Musaba'nın ise sol kanatta görev alması düşünülüyor.

4-6-0 SİSTEMİ

Alternatif senaryolar arasında Talisca'nın tekrar santrfora geçmesi ve Cherif'in hamle oyuncusu olarak kullanılması da yer alıyor. Ayrıca Tedesco'nun, yoğun maç takvimine karşı Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde 4-6-0 sistemi üzerinde de çalışmalar yaptığı öğrenildi. Transferi öncesinde Angers formasıyla oynanan Paris FC maçında ayak bileğini burkan Sidiki Cherif'in bu hafta antrenmanlara başlaması bekleniyor.

BU SEZON 4 GOL ATTI

Angers'ten 4 milyon avroya kiralanan ve sözleşmesinde 18 milyon avro satın alma opsiyonu bulunan Cherif, bu sezon Ligue 1'de 19 maçta 4 gol attı.

