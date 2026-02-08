Fenerbahçe, Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalandığını duyurdu. İmza töreninde konuşan Talisca, sarı lacivertli formayı 2 yıl daha giyecek olmaktan ötürü büyük mutluluk yaşadığını belirterek “Bu kulüpte 2 sezon daha forma giyecek olmaktan dolayı çok mutluyum. Her geçen gün elimden gelenin en iyisini onlar için vereceğim. Bana güvenebilirler." dedi.

Fenerbahçe, 32 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca ile 2 yıllık yeni mukavele imzalandığını açıkladı.

Maaşında büyük ölçüde indirime gitmeyi kabul eden Talisca, 2028 yılına kadar Fenerbahçe forması giyecek.

"ÇOK MUTLUYUM"

Sarı lacivertli takımda 2 yıl daha oynayacak olmaktan ötürü çok mutlu olduğunu söyleyen Anderson Talisca, “Bu kulüpte 2 sezon daha forma giyecek olmaktan dolayı çok mutluyum. Başkanımıza, Yönetim Kurulumuza ve benimle birlikte çalışan, kulüpte çalışan herkese çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda Acun (Ilıcalı) da benim buraya gelmemde çok önemli birisiydi. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Deniz ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Burada olduğum için çok mutluyum. Bu formayla sahada mücadele ederek, goller atarak; takımıma yardım etmek için sabırsızlanıyorum. Hazırım. Taraftarlarımız bizi desteklemeye her geçen gün daha da devam etsinler. Göstermiş oldukları sevgiden dolayı onlara çok büyük saygı duyuyorum. Her geçen gün elimden gelenin en iyisini onlar için vereceğim. Bana güvenebilirler.” diye konuştu.

"HERKESİN ÇOK SEVDİĞİ OYUNCU"

İmza töreninde konuşan Ertan Torunoğulları ise "Hocamızın, ekibinin ve takım arkadaşlarının da çok sevdiği oyuncu. Ailemizin sevilen en büyük parçalarından biri. İnanıyoruz ki bu yıl şampiyonlukta da çok büyük katkısı olacak. Kendisine, kulübümüze ve camiamıza hayırlı uğurlu olsun. Taraftarlarımıza şu mesajı vermek isterim: Rahat olsunlar, sakin olsunlar. Biz hocamıza, ekibine ve oyuncularımıza çok güveniyoruz. İnşallah mayıs ayında hep birlikte şampiyonluğu kutlayacağız." dedi.

