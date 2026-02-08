İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, kendi partisinden bir ismin sosyal medyada Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş’e yönelttiği aşağılayıcı paylaşıma sert tepki gösterdi. Dervişoğlu Güneş ile telefonda görüştüğünü söyleyip "Maruz kaldığı edepsizliğin, kutsallarımıza yöneltilmiş aşağılık bir tavır olduğu konusundaki kanaatimi ifade ettim" dedi.

Eskişehir’in Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş, sosyal medyada yapılan aşağılayıcı paylaşımın ardından gündeme geldi.

AK Parti Eskişehir Teşkilatı’nın 5 Şubat’ta Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz’ı ziyaretinde çekilen toplu fotoğraf üzerinden İyi Partili Mehmet Emin Korkmaz, Başkan Güneş’i hedef alan skandal ifadeler kullanmıştı.

Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'e hakarete Dervişoğlu'ndan ilk açıklama! "Aşağılık bir tavır"

Korkmaz’ın paylaşımı kamuoyunda tepki topladı ve hakkında “Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik” suçlamasıyla soruşturma başlatıldı, gözaltına alınıp tutuklandı.

ÖNERİLEN HABERLER GÜNDEM Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'e kıyafeti üzerinden hakaret eden İyi Partili isim tutuklandı

"AŞAĞILIK BİR TAVIR"

Olayın ardından İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Güneş’e verdiği desteği net bir şekilde ortaya koydu.

Mehmet Emin Korkmaz

Dervişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Mihalgazi Belediye Başkanı Sayın Zeynep Güneş Hanımefendi ile telefonda görüştük. Maruz kaldığı edepsizliğin, kutsallarımıza yöneltilmiş aşağılık bir tavır olduğu konusundaki kanaatimi ifade ettim” dedi.

PERŞEMBE GÜNÜ ZİYARET EDECEK

Dervişoğlu ayrıca, Perşembe günü Başkan Güneş’i makamında ziyaret edeceğini duyurdu ve şunları ekledi:

"Perşembe günü kendisini Mihalgazi Belediye Başkanlığı'ndaki makamında ziyaret edeceğim. Türk kadınının gücü dünyayı yönetmeye yeter, nasıl yöneteceğine ise kendisi karar verir. İYİ Partinin tartışmasız duruşu budur"

Haberle İlgili Daha Fazlası