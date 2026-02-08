İhlas Haber Ajansı
Düzce'de faciaya dönüşen kayıp! Genç kadının cesedi kayalıklarda bulundu
Düzce'de işten çıktıktan sonra kayıplara karışan 33 yaşındaki kadının cansız bedeni kayalıklardan bulundu. Kesin ölüm nedeni otopsiyle belli olacak.
Olay Düzce'de yaşandı. Geçtiğimiz cuma günü işten çıkan 33 yaşındaki Hilal Ersoy'dan haber alamayan yakınları durumu ekiplere haber verdi.
Yakınları tarafından her yerde aranan Ersoy’un en son Akçakoca’da görüldüğü bilgisini alan yakınları, durumu sağlık, polis, AFAD ve Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi.
ÖNCE EŞYALARI BULUNDU
Aşıklar Tepesi'nde yapılan arama çalışmalarında Ersoy’un eşyaları bulundu.
Denizden yaklaşık 50 metre yüksekliğinde bulunan tepede yapılan incelemede, kayalıklarda Ersoy’un cansız bedeni bulundu.
Sahil Güvenlik ve AFAD ekiplerinin çalışması ile kadının cansız bedeni bulunduğu yerden çıkarılarak morga kaldırıldı. Ersoy’un kesin ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından belli olacak.
