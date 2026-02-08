İstanbul Beyoğlu’nda 6 aylık Melisa, ateşi yükselmesine rağmen hastaneye götürülmedi ve hayatını kaybetti. Anne ve bakıcısı tutuklanırken, yabancı uyruklu ikilinin Türkiye’de yasal kalış haklarının olmadığı ortaya çıktı.

İstanbul Beyoğlu’nda yürekleri burkan bir olay yaşandı. 6 aylık Melisa bebek, ateşi yükselmesine rağmen annesi tarafından bakıcıya bırakıldı.

Gece boyu süren yüksek ateş ve havale sonrası nefes almakta güçlük çeken bebek, acil olarak hastaneye kaldırıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

NTV'nin haberine göre olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yapılan incelemelerde, bebeğin anne ve bakıcısının 2022 yılında Türkiye’ye geldiği ve yasal kalış haklarının bulunmadığı tespit edildi.

Anne Linah Nyamota Sayisi ve bakıcı İsha Kamara, “bilinçli taksirle ölüme neden olma” suçlamasıyla tutuklandı.

Ölen bebeğin babasının Türk olduğu ve ifadesinin alınacağı öğrenildi. Soruşturma sürerken, yetkililer olayın detaylarını araştırıyor ve ihmalin boyutunu netleştirmeye çalışıyor.

