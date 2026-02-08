Kahramanmaraş’ta Emre Bulut, park halindeki araçta tüfekle öldürüldü. Cinayet, dondurma bahanesiyle kurulan tuzakla planlı işlendi. Sanıkların her birinin rolünün olduğu belirlendi, bazıları için ağırlaştırılmış müebbet, bazıları için 20 yıla kadar hapis cezası istendi.

Kahramanmaraş'ta geçtiğimiz yıl mayıs ayında yaşanan olayda, park halindeki araçta Emre Bulut'un cansız bedeni bulundu.

Olayın zanlısı Hamit A. 3 gün sonra suç aleti tüfekle teslim oldu, devamında F.Ş., M.Y. (29) ve A.E.'nin (45) de gözaltına alındığı öğrenildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İSTENEN CEZA 20 YIL

Cumhuriyet savcılığınca hazırlanan iddianamenin ardından Kahramanmaraş 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Tutuklu sanıklar Hamit A., M.Y. ve F.Ş. hakkında "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilirken, A.E. hakkında aynı suçtan ağırlaştırılmış müebbet ile "yardım etme" suçundan 20 yıla kadar hapis istendi.

Tutuksuz sanıklar A.E. (48), A.E. (41) ve O.T. (40) hakkında da ağırlaştırılmış müebbet ile yardım suçundan 20 yıla kadar hapis, M.Y. (40) hakkında ise "suç delillerini yok etme" suçundan 5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

"DAYIMIN ÖLÜMÜNDE BENİ SUÇLADILAR"

İddianamede, cinayet şüphelisi Hamit A.'nın ifadesine yer verildi. Sanık ifadesinde cinayeti itiraf edip, dayısı Veysel Bulut'un 2022'de cinayete kurban gittiğini belirterek, "Dayımın ölümünden Emre'nin babası ve amcaları beni sorumlu tutarak iftirada bulundu. Fırat'ı, Meyse'nin iş yerinde çalışması nedeniyle tanırım. Fırat ile Meyse aracılığıyla irtibata geçerek Emre'yi alıp yanıma getirmesini istedim. Bu sebeple Fırat, Emre'nin çiftliğine giderek kurbanlık alma bahanesiyle yakınlık kurdu.

CİNAYETİ PLANLI İŞLEMİŞ

Olay günü Fırat ile iletişime geçerek Emre ile birlikte olan Fırat'ı Boğaziçi'nde bulunan markete yönlendirdim. Market önüne aracı park ettirdikten sonra aracın arka koltuğuna bindim ve Fırat'ı yönlendirerek olay yerine araç ile gittik. Başçavuşu arayarak gerçekleri anlatması için tüfeği Emre'nin çenesine tuttum. Emre'nin elinde bulunan bıçağı bana doğru sallaması üzerine anlık refleks ile tüfekle ateş ettim" dedi.

ÖLÜME 'DONDURMA' GÖTÜRMÜŞ

Olay sırasında araçta bulunan F.Ş. ise ifadesinde, M.Y.'nin yönlendirmesiyle Emre Bulut'la arkadaşlık kurduğunu, dondurma bahanesiyle buluştuklarını ve market önünde araca döndüğünde Hamit A.'yı arka koltukta tüfekle gördüğünü belirterek, cinayetten haberi olmadığını savundu.

GERÇEKLER ORTAYA ÇIKTI

Diğer şüpheliler ise suçlamaları kabul etmedi. İddianamede; Hamit A.'nın ifadesinde Emre Bulut'un kendisine bıçak salladığını söylediğini ancak ne olay yerinde ne de Bulut'un üzerine bıçak bulunmadığı, şüphelilerin kendi rolünü bilerek ve isteyerek yerine getirdiğini, suçun ani bir gelişme sonucu değil, soğukkanlılıkla tasarlanarak işlendiği belirtildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası