Ankara'da araç muayene istasyonundaki kavgada darp edilen ve beyin kanaması geçirerek hayatını kaybeden polis memuru Melih Okan Keskin’in eşi Emel Keskin, tepki gösterdi. Eşinin beyninde 7 milimetrelik kayma olduğunu belirten acılı eş “Hayallerimiz yarım kaldı, 2 çocuğum babasız kaldı. Benim eşim bir yumrukla hayatını kaybedecek bir insan değildi. Nasıl bir düşmanlık, nasıl bir hırs bu. Sabıka kaydı varmış. Olayın aydınlatılmasını istiyorum” dedi.

Ankara'da araç muayene istasyonunda çıkan tartışmada çalışanlar tarafından darp edilen ve beyin kanaması nedeniyle hayatını kaybeden polis memuru Melih Okan Keskin’in eşinden yeni açıklamalar geldi.

Daha önce “30'a yakın kişi bir araya gelerek eşimi darp etmiş. Eşim daha sonra sağlık ekiplerini aramak için dışarı çıkmış. O esnada da biri üzerine araba sürmüş ve ayağını ezmiş" diye konuşan Emel Keskin, TGRT Haber’e konuştu.

Muhabir Yağız Kengil’e açıklamalarda bulunan acılı eş, “Hayallerimiz yarım kaldı, 2 çocuğum babasız kaldı. Benim eşim bir yumrukla hayatını kaybedecek bir insan değildi. Nasıl bir düşmanlık, nasıl bir hırs bu. Olayın daha çok araştırılması ve aydınlatılmasını istiyorum. Sabıka kaydı varmış. TÜVTÜRK eski personelimiz diyor” dedi.

"7 MİLİMETRE BEYNİNDE KAYMA OLMUŞ"

Keskin, “Katil olan şahıs eşime şiddetli bir yumruk atmış. Eşim bu yumruk darbesiyle sarsmış. Çenesine dikiş atılmış. 7 milimetre beyninde kayma olduğunu, kanaması olduğunu söyledi” diye belirtti.

“30'A YAKIN KİŞİ DARP ETMİŞ”

Yaşanan korku dolu dehşet anlarını anlatan Emel Keskin, daha önceki açıklamasında şunları anlatmıştı:

Eşim araç muayenesi için istasyona gitmiş. Oradakiler, aracının park lambasının çalışmadığını söylemiş. Eşim de aracını kontrol etmiş ve bir arazı olmadığını söylemiş. Görevliler alay eder bir tavırla eşime yarın tekrar gelmesini söylemiş. Kocam da yetkili biriyle görüşmek istemiş. O sırada laf atma olayı yaşanmış. 30'a yakın kişi bir araya gelerek eşimi darp etmeye başlamış. Eşim daha sonra sağlık ekiplerini aramak için dışarı çıkmış. O esnada da biri üzerine araba sürmüş ve ayağını ezmiş. Ardından da araçtan inerek eşime saldırmış. Daha sonra aynı kalabalık bir kez daha eşimi darp etmiş.

İŞ AKDİ FESHEDİLDİ

Öte yandan bir açıklama da TÜVTÜRK'ten gelmişti. Ankara'da polis memurunun hayatını kaybettiği olaya ilişkin TÜVTÜRK “Bu elim olaya ismi karıştığı tespit edilen diğer çalışanların da iş akdi feshedilmiştir. Soruşturma makamlarına her türlü bilgi ve belge iletilmiştir. Yargıya intikal eden olayla ilgili olarak bizden istenecek her türlü desteği sağlayacağımızı belirterek, resmi makamların vereceği kararları beklediğimizi beyan ederiz" açıklamasını yapmıştı.

NE OLMUŞTU?

2 Şubat'ta Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki araç muayene istasyonuna gelen polis memuru Melih Okan Keskin'e, aracının park lambası çalışmadığı için muayeneden geçemeyeceği söylenmişti. Otomobilini kontrol eden Keskin ise böyle bir arıza ile karşılaşmadığını belirtmişti. Aracı tekrar muayeneye alamayacaklarını belirten çalışanlar ile Keskin arasında tartışma çıkmıştı. Bir grup tarafından darp edilen Keskin, rahatsızlanarak kendi çabasıyla hastaneye gitmişti.

İlk muayenenin ardından başka bir hastaneye sevk edilen Keskin'in beyninde kayma ve kanama olduğu tespit edilmişti. Ameliyatın ardından tekrar fenalaşan Keskin tüm müdahalelere rağmen 5 Şubat'ta hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler S.A., M.Y. ve Y.K. emniyetteki işlemlerin ardından Ankara Adliyesine sevk edilmişti. Savcılık ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüphelilerden S.A. ve M.Y. tutuklanırken, Y.K. adli kontrol tedbirleri kapsamında serbest bırakılmıştı.

