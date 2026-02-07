Ankara'da araç muayene istasyonunda çıkan tartışma sonrası hastaneye giden polis memuru Melih Okan Keskin, beyin kanaması nedeniyle hayatını kaybetmişti. Olay anına ait görüntüler ortaya çıkarken Keskin'in acılı eşi, "30'a yakın kişi bir araya gelerek eşimi darbetmiş. Eşim daha sonra sağlık ekiplerini aramak için dışarı çıkmış. O esnada da biri üzerine araba sürmüş ve ayağını ezmiş" dedi.

2 Şubat'ta Yenimahalle ilçesindeki araç muayene istasyonunda iddialara göre, polis memuru Melih Okan Keskin'e (44), aracının park lambası çalışmadığı için muayeneden geçemeyeceği söylendi.

ÇALIŞAN TARAFINDAN DARBEDİLDİ

Otomobilini kontrol eden Keskin ise böyle bir arıza ile karşılaşmadığını belirtti. Aracı tekrar muayeneye alamayacaklarını belirten çalışanlar ile Keskin arasında tartışma çıktı. Tartışmanın bir grup tarafından darbedilen Keskin, rahatsızlanarak kendi çabasıyla hastaneye gitti. İlk muayenenin ardından başka bir hastaneye sevk edilen Keskin'in beyninde kayma ve kanama olduğu tespit edildi. Ameliyatın ardından tekrar fenalaşan Keskin yoğun bakım servisindeki müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 5 Şubat'ta hayatını kaybetti. Keskin'in naaşı Ankara Emniyet Müdürlüğündeki törenin ardından kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Yenimahalle Batıkent Şehit Ramazan Çağlar Polis Merkezi Amirliğinde çalışan Keskin'in evli ve iki çocuk sahibi olduğu öğrenildi.

BİR KİŞİ TUTUKLANDI

Olayla ilgili yürütülen soruşturma çerçevesinde şüpheliler Saruhan A. (28) ile Yiğitcan K. (27) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Saruhan A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturmanın ise devam ettiği aktarıldı.

SALDIRI ANINA AİT GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan, Keskin'in muayene istasyonunda çalışanlarla konuştuğu sırada çıkan kavgaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Keskin'in eşi Emel Keskin (45), "Eşim araç muayenesi için istasyona gitmiş. Oradakiler, aracının park lambasının çalışmadığını söylemiş. Eşim de aracını kontrol etmiş ve bir arazı olmadığını söylemiş. Görevliler alay eder bir tavırla eşime yarın tekrar gelmesini söylemiş. Kocam da yetkili biriyle görüşmek istemiş. O sırada laf atma olayı yaşanmış. 30'a yakın kişi bir araya gelerek eşimi darbetmeye başlamış. Eşim daha sonra sağlık ekiplerini aramak için dışarı çıkmış. O esnada da biri üzerine araba sürmüş ve ayağını ezmiş. Ardından da araçtan inerek eşime saldırmış. Daha sonra aynı kalabalık bir kez daha eşimi darp etmiş" dedi.

Eşiyle yaşadığı son anlardan bahseden Keskin, "Olaydan sonra kocam tek başına hastaneye gitmiş. Çenesine dikiş atılmış ve kafa filminin çekilmesi gerektiğini söylemişler. O sırada eşim beni aramış. Bir olay yaşadığından bahsetti. Tekrar aradığında ise beyninde kanama olduğunu ve ameliyat olması gerektiğini söyledi. Hastaneye gittiğimizde kocamı müşahedeye almışlardı. Doktorlar acil müdahale edilmesi gerektiğini söyledi. Bilincinin her an kapanabileceğini belirtti. Eşimin bilinci açıktı" dedi.

Kocasının kendisine saldıranlara karşılık vermediğini dile getiren Keskin, "Kocam ameliyata girerken beni sevdiğini ve kedimize ve çocuklarımıza iyi bakmamı söyledi. Elimi öperek ameliyata girdi. Hayatının baharında vefat etti. Bir insanın hayatı bu kadar kolay olmamalı" diye konuştu.

