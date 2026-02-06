Kaydet

İstanbul Kağıthane’de ehliyetini ve otomobilini yeni alan bir sürücü, yokuş aşağı indiği sırada fren yerine yanlışlıkla gaza basınca kontrolünü kaybettiği aracıyla yol sonundaki bir depoya daldı. Sultan Selim Mahallesi’nde meydana gelen olayda, hızla depoya giren otomobilde yaklaşık 200 bin liralık maddi hasar oluşurken, sürücü kazayı şans eseri yara almadan atlattı. Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan kazanın ardından konuşan sürücünün annesi, oğlunun aracı henüz bir hafta önce aldığını ve borcunu ödemeye devam ettiğini belirtti.

