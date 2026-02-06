Sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'ta 3'üncü turda mücadele etmesi sonrası kadınlar dünya sıralamasında 79'unculuğa yükselen Zeynep Sönmez, Katar Açık'tan özel davet aldı.

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, başkent Doha'nın ev sahipliği yapacağı Katar Açık'a özel davetle katılacak. WTA (Kadınlar Tenis Birliği) 1000 düzeyindeki turnuva, 8-14 Şubat tarihlerinde düzenlenecek.

Sönmez, turnuvanın ilk turunda dünya 49 numarası Maria Sakkari'yle (Yunanistan) karşılaşacak. 23 yaşındaki milli tenisçi, tur atlaması halinde 6 numaralı seribaşı Jasmine Paolini'yle (İtalya) karşılaşacak.

Zeynep Sönmez

Bir diğer milli tenisçi Berfu Cengiz, Katar Açık Elemeleri'nin ilk turunda karşılaştığı klasmanın 60'ncı basamağındaki Magdalena Frech'e (Polonya) 2-0 (7-5, 6-0) yenilerek elendi.

4 MİLYON 88 BİN 211 DOLAR ÖDÜL

WTA faaliyet takviminde grand slam'lerin ardından en yüksek para ödüllü organizasyon olan WTA 1000 turnuvalarından 2026 Katar Açık'ta, toplam 4 milyon 88 bin 211 dolar ödül dağıtılacak.

Sert zeminde oynanacak organizasyonda, 6 grand slam şampiyonluğu bulunan Iga Swiatek (Polonya), 2026 Avustralya Açık şampiyonu Elena Rybakina (Kazakistan) ve ünvanını korumak için korta çıkacak Amanda Anisimova'nın (ABD) da aralarında bulunduğu kadın tenisinin önde gelen isimleri yer alacak.

Haberle İlgili Daha Fazlası