"Sevdiğim Sensin" dizisinin yayın günü uzun zamandır merak konusuydu. Aytaç Şaşmaz ve Helin Kandemir’in başrollerini paylaştığı Sevdiğim Sensin perşembe günleri yayımlanacak. Peki, Sevdiğim Sensin dizisi ne zaman başlayacak?

Ay Yapım’ın imza attığı "Sevdiğim Sensin" dizisinin yayın günü belli oldu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, aylardır bekletilen dizinin yayını için kulislerde dolaşan son bilgi "perşembe" günü ekrana geleceği yönünde. Tarihin 12 Şubat Perşembe olacağı konuşuluyor.

Sevdiğim Sensin dizisi yayın tarihi belli oldu

TARİH FRAGMANLA DUYURULACAK

Yapım şirketinin pazar, pazartesi ve salı günlerinde dizisinin olması, kanalın da çarşamba gününün dolu olması nedeniyle bir süre beklenmesine karar verilmişti. Başrollerini Aytaç Şaşmaz (Erkan) ve Helin Kandemir’in (Dicle) paylaştığı dizinin tarihli fragmanının kısa süre içinde ekrana gelmesi bekleniyor.

CESUR BİR AŞK HİKÂYESİ...

Sevdiğim Sensin, askerliğinin son haftasında köy halkına yardıma giden İstanbullu Erkan ile o köyden hiç dışarı çıkmamış Dicle’nin tanışmasıyla değişen hayatlarını konu alıyor. Yayınlanan tanıtımda, Dicle’nin Erkan’la evlendikten sonra İstanbul’a uzanan yolculuğuna dair ilk görüntüler yer alıyor. Aldur ailesi, askerden dönmesini bekledikleri oğullarının geleceğini planlarken, Erkan’ın hayatını kurtarmak için evlendiği Dicle ile birlikte köşke gelmesi, yaşanacak sarsıcı gelişmelerin sinyalini veriyor. Büyük şehre alışmaya çalışan Dicle’nin masumiyetini, Erkan’ın hayran bakışlarla izlemesi, izleyiciyi cesur ve etkileyici bir aşk hikâyesinin beklediğini ortaya koyuyor.

