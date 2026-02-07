Okan Buruk, yuvaya dönen eski Aslan’ı sağ bek orijinli tek isim olması sebebiyle listeye yazarken zengin merkez orta sahada diğer yeni Aslan Renato Nhaga’yı dışarıda bıraktı.

ALİ NACİ KÜÇÜK - Şampiyonlar Ligi play-off turunda İtalya temsilcisi Juventus ile karşılaşacak Galatasaray’ın UEFA kadrosu belli oldu.

PLANLAR DEĞİŞTİ

UEFA’ya bildirilen listede son anda bir değişiklik oldu. Normalde listeye yazılacak olan yeni transferlerden merkez orta saha Renato Nhaga, bir anlamda Sacha Boey’den çalım yemiş oldu. B. Münih’e satılan eski Aslan’ın kiralık olarak kadroya katılması üzerine teknik direktör Okan Buruk listeyi revize etti. Tek sağ bek orijinli isim olan Boey’i listeye alan Buruk, merkez orta sahanın zengin olması sebebiyle Nhaga’yı kenarda bıraktı.

Nhaga'ya Boey çalımı! G.Saray'ın UEFA'ya bildirilen kadrosunda son dakika değişimi

CAN DA KENARDA

Okan Hoca’nın kafasındaki plana göre merkez orta sahada Singo gibi önemli bir alternatif de var. Boey’in gelmesiyle Singo’yu merkeze kaydırmak isteyen sarı kırmızılı ekibin teknik patronunun bu bölgedeki eli çok güçlü. Torreira, Lemina, Sara ve İlkay da bu bölgede forma rekabetine girecek isimlerden. Sarı kırmızılılarda yenilerden Noa Lang ve Yaser Asprilla da Şampiyonlar Ligi kadrosuna eklenirken bir diğer yeni transfer Can Armando Güner kenarda kaldı. Aslan devre arası transfer dönemini beş yeni takviye ile tamamladı.

ŞAŞKIN VE MUTLU

G.Saray’ın Casa Pia’dan 6,5 milyon avro bonservis bedeli karşılığında aldığı 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Nhaga, ilk şoku sosyal medyada takipçi sayısının artması ile yaşadı. 20 bin takipçiden 100 bini geçen rakamlara ulaşan genç yeteneğin Aslan’a transferi ülkesi Gine-Bissau’da da büyük ses getirdi.

NEREDE KALMIŞTIK

G.Saray’daki çıkışı ile 2024’te 30 milyon avro bonservis bedeli ile giden ve kulüp tarihine geçen Sacha Boey, yeniden sarı kırmızılı formayı giymenin heyecanı içerisinde. B. Münih’te 15 maçta süre alan Boey’den özellikle de Juventus maçlarında beklenti yüksek.

DURSUN ÖZBEK: 400 MİLYON € BÜTÇEMİZ VAR

G.Saray Başkanı Dursun Özbek kulübün durumunu anlattı: 2015 yılında ilk göreve geldiğimde bugünü hayal etsem böyle bir şeyin olacağını bile düşünemezdim. Şu anda kulübün 400 milyon avro civarında bir bütçesi var. Instagram’da 18 milyona yakın takipçimiz var. X’te 15 milyon, TikTok’ta 4 milyon, YouTube’da da 4 milyona yakın. İki hedefim var. Finansal sürdürülebilirlik ve tesisleşmeyi tamamlamak. Finansal olarak bayağı mesafe aldık, çok iyiyiz. Şimdi sıra geldi tesisleşmeye. Sponsorluk gelirlerimiz de 20 milyon avrodan 85-90 milyon avro bandına geldi.

