Siyah beyazlı yönetim, Sergen Yalçın’ın isteği doğrultusundaki bütün isimleri transfer etti. Son olarak Emmanuel Agbadou, Amir Murillo ve Devis Vasquez geldi…

Murad Tamer - Beşiktaş durdu durdu, transferin son haftasında bombaları birer birer patlattı. Yasin Özcan, Olaitan, Oh, Asllani’yi transfer eden siyah beyazlılar son iki günde kadrosuna üç önemli takviye yaptı.

Uzun süredir peşinde koştuğu Emmanuel Agbadou’yu renklerine bağlayan Kara Kartal, dün de Marsilya’nın sağ beki Amir Murillo ve Roma’nın kalecisi Devis Vasquez’i kadrosuna kattı. Böylece siyah beyazlılar ocak ayı transfer döneminde takımdan ayrılan bütün oyuncuların yerlerini doldurmuş oldu.

UÇAKLAR ARDI ARDINA İNDİ

Beşiktaş’ın yeni transferi Amir Murillo, havalimanında yaptığı ilk açıklamada, “Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Transferimde emeği geçen özellikle başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Burada bulunduğum sürenin keyfini çıkaracağım. Güzel maçlar oynamaya çalışacağım” sözlerini kullandı. Öte yandan Roma’dan kadroya katılan Devis Vasquez’i için Roma’ya herhangi bir kiralama bedeli ödenmeyecek. Yarım sezonluk kiralama anlaşmasında satın alma opsiyonu da bulunmuyor.

GİDENLERİN YERİ DOLDU

Mert > Vasquez

Paulista > Agbadou

Svensson > Murillo

Jurasek > Yasin Özcan

Demir Ege > Asllani

Rafa Silva > Olaitan

Abraham > Oh

REFERANSI CORDOBA

Bir dönem Beşiktaş forması giyen Kolombiyalı Oscar Cordoba, vatandaşı Devis Vasquez için referans olduğunu açıkladı. Cordoba: “Devis Vasquez’i 2020 yılında Boca Juniors’a önermiştim. Çok iyi özelliklere sahip bir kaleci. Vasquez’e güveniyorum ve onun için referans oluyorum” dedi.

OLAİTAN SÖZ VERDİ: DAHA İYİ OLACAĞIZ

Beşiktaş formasıyla ilk maçına kupadaki Kocaeli deplasmanında çıkan Olaitan, çok heyecanlandığını söyledi. Beşiktaş gibi bir takımın parçası olduğu için çok mutlu olduğunu söyleyen Beninli ön libero “Galip gelmek isterdik ama olmadı. Çok çalışmaya devam edeceğiz ve daha güçlü döneceğiz” dedi.

