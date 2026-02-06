Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuruları başladı. ÖSYM’nin açıkladığı takvime göre adaylar başvurularını 6 Şubat itibariyle ÖSYM başvuru merkezlerinden, ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden yapabilecek. YKS başvuru süresinin tamamlanması için adayların belirlenen başvuru ücretini yatırması gerekiyor.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuruları için geri sayım sona erdi. ÖSYM 20-21 Haziran'da yapılacak 2026-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvurularının alınmaya başlandığını bildirdi. Adaylar Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da YKS başvurularını, ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yapabilecek.

YKS BAŞVUR TARİHLERİ

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 2026 yılı sınav takvimini açıkladı. YKS’de başvurular ise 6 Şubat- 2 Mart tarihleri arasında alınacak. Geç başvuru dönemi 10 Mart’ta başlayıp 12 Mart’ta sona erecek. Sınav başvuru ücreti başta olmak üzere sürece ilişkin ayrıntılı bilgi 2025-YKS Kılavuzu'nda yer alıyor.

YKS 2026 BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

YKS 2026 başvuruları başladı! ÖSYM AİS ekranı açıldı (2026 YKS başvuru kılavuzu)

ÖSYM YKS BAŞVURU DUYURUSU

ÖSYM'DEN yapılan duyuruda; "2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS), 20-21 Haziran 2026 tarihlerinde yapılacaktır. 20 Haziran 2026 tarihinde Temel Yeterlilik Testi (TYT), 21 Haziran 2026 tarihinde sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonra oturumunda Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacaktır.

Sınava başvurular, 6 Şubat-2 Mart 2026 tarihleri arasında yapılacaktır.

Adaylar başvurularını, 6 Şubat 2026 tarihinde saat 14.30’dan itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan yapabilecektir.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2026-YKS Kılavuzu’nda yer almaktadır. Sınava başvurmak isteyen adaylar, Kılavuz’a aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Sınava başvuracak adayların Kılavuz'u dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

2026 Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı’na (2026-MSÜ) başvuran adayların da Millî Savunma Bakanlığı tarafından Millî Savunma Üniversitesine yerleştirme işlemlerine alınabilmeleri için 2026-YKS’ye başvuru yapmaları zorunludur. Ayrıntılı bilgi 2026-MSÜ Kılavuzu’nda yer almaktadır.

Daha önce bir yükseköğretim kurumundan ön lisans ve/veya lisans mezunu olan adayların; e-devlet mezuniyet bilgilerini kontrol ederek, mezuniyet bilgisi Yükseköğretim Bilgi Sistemi'nde bulunmayanların mezun oldukları üniversite aracılığıyla bu bilgilerin sisteme işlenmesini sağlamaları gerekmektedir." denildi.

YKS'YE KİMLER BAŞVURABİLİR?

2026-2027 öğretim yılında ÖSYM tarafından yapılacak merkezî yerleştirme (TÜBİTAK yarışmalarıyla sınavsız geçiş hakkı edinen adaylar ile yükseköğretim kurumlarının özel yetenek sınavı kapsamında öğrenci alan spor (spor bilimleri alanında eğitim veren) programlarında öğrenim görmek isteyen Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) adayları da dâhil) veya ilgili yükseköğretim kurumlarınca yapılacak özel yetenek sınavı sonucu yükseköğretim programlarına yerleştirme işlemine alınacak tüm adaylar, 2026-YKS’ye başvuru yapmak ve sınavın ilgili oturumuna katılmak zorundadır.

YKS, 3 oturumlu bir sınavdır. YKS’ye başvuran tüm adayların, Temel Yeterlilik Testine (TYT) katılmaları zorunludur.

2026-YKS’de SAY, SÖZ, EA veya DİL puanıyla bir lisans programına yerleşmek isteyenlerin ise 2026-AYT ve/veya 2026-YDT oturumlarına katılmaları zorunludur. 2026-YKS’ye öğrenim durumları aşağıdakilerden herhangi birine uyanlar başvurabileceklerdir:

2025-2026 öğretim yılında ortaöğretim kurumlarının (lise veya dengi okullar, açık öğretim liseleri) son sınıfında okumakta olan öğrenciler,

Ortaöğretim kurumlarının son sınıflarında beklemeli durumda bulunanlar,

Ortaöğretim kurumlarını bitirmiş olanlar,

Ortaöğrenimleri yurt dışı olup durumları yukarıdakilerden birine uyanlar

Durumları yukarıdaki şartlardan herhangi birine uyan yabancı uyruklu veya hiçbir devletin uyruğunda olmayan adaylar da (ortaöğretiminin tamamını yurt dışında tamamlayanlar hariç) sınava başvurabilecekler ve YKS kapsamında yerleştirme işlemlerine alınacaklar.

