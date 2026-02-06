Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un Seçimli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı için takvim netleşti. Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de geride kalan 20 haftada topladığı 15 puanla 17'nci sırada yer alıyor.

Kayserispor Kulübü Başkanı Nurettin Açıkalın'ın 2 Şubat'ta Seçimli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı kararı aldıklarını duyurmasının ardından takvim belli oldu.

Nurettin Açıkalın

Kulüpten yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulumuz Başkan ve üyelerin iştiraki ile toplanarak 21.02.2026 Cumartesi günü Kadir Has Kongre Merkezi konferans salonunda saat 11.00'de Olağanüstü Seçimli Genel Kurul yapılmasına, çoğunluk sağlanmadığı takdirde toplantının bir hafta sonra aynı yer ve saatte yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

