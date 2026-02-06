SPOR SERVİSİ
Kayserispor'dan açıklama: Seçim tarihi belli oldu
Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un Seçimli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı için takvim netleşti. Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de geride kalan 20 haftada topladığı 15 puanla 17'nci sırada yer alıyor.
Kayserispor Kulübü Başkanı Nurettin Açıkalın'ın seçim kararı alındığını duyurmasının ardından Seçimli Olağanüstü Genel Kurul toplantısı için takvim belli oldu.
- Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'un 21 Şubat Cumartesi günü Kadir Has Kongre Merkezi konferans salonunda yapılacağı, çoğunluk sağlanmadığı takdirde toplantının bir hafta sonra aynı yer ve saatte olacağı duyuruldu.
Kayserispor Kulübü Başkanı Nurettin Açıkalın'ın 2 Şubat'ta Seçimli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı kararı aldıklarını duyurmasının ardından takvim belli oldu.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulumuz Başkan ve üyelerin iştiraki ile toplanarak 21.02.2026 Cumartesi günü Kadir Has Kongre Merkezi konferans salonunda saat 11.00'de Olağanüstü Seçimli Genel Kurul yapılmasına, çoğunluk sağlanmadığı takdirde toplantının bir hafta sonra aynı yer ve saatte yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.
