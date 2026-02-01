Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Süper Lig'in 21'inci haftasında oynanacakkarşılaşmalarda görev alacak hakemleri açıkladı.

Trendyol Süper Lig'in 21'inci haftasında 7 Şubat Cumartesi, 8 Şubat Pazar ve 9 Şubat Pazartesi yapılacak maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu. MHK'nın açıklamasına göre; Süper Lig'de haftanın hakemleri şöyle:

7 Şubat Cumartesi

14.30 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Hesap.com Antalyaspor (Atatürk Olimpiyat): Cihan Aydın

20.00 Samsunspor-Trabzonspor (Samsun Yeni 19 Mayıs): Alper Akarsu

8 Şubat Pazar

14.30 ikas Eyüpspor-RAMS Başakşehir (Recep Tayyip Erdoğan): Halil Umut Meler

17.00 TÜMOSAN Konyaspor-Göztepe (MEDAŞ Konya Büyükşehir): Yasin Kol

17.00 Çaykur Rizespor-Galatasaray (Çaykur Didi): Ozan Ergün

20.00 Beşiktaş-Corendon Alanyaspor (Tüpraş): Oğuzhan Çakır

9 Şubat Pazartesi

17.00 Zecorner Kayserispor-Kocaelispor (RHG EnerTürk Enerji): Kadir Sağlam

20.00 Gaziantep FK-Kasımpaşa (Gaziantep): Mehmet Türkmen

20.00 Fenerbahçe-Gençlerbirliği (Chobani): Ali Şansalan

