İstifa mı ettiler, istifa mı ettirildiler?

Sivasspor-Amed Sportif maçının VAR hakemlerinin istifa ettiğini, Sivasspor Başkanı Burak Özçoban açıkladı; "Arkadaşlar hatalarını anladılar ve gerekeni yaptılar!"

Bir süredir bu tip haberleri artık kulüp başkanları kamuoyuna veriyor. Tıpkı Arda Kardeşler'de olduğu gibi. MHK ve TFF; tam siper!

Alper Çetin; mevcut MHK'nın en güvendiği VAR'dı.

Öyle ki; bir önceki hafta 24 saat ara ile G.Saray-Gaziantep FK ve Alanyaspor-F.Bahçe maçları verilmişti.

Geçen hafta cuma günü Trabzon-Kasımpaşa aynı hafta Sivasspor-Amed Sportif maçı verilmişti. 19 haftada, 12 defa dört büyüklerin maçındaydı!

MHK Genel Müdürü; Alper Çetin'i hem 8 Mart'ta hem de bu son gelişinde çok ayrı bir yere koymuştu. Demek; konu çok derin!

Bu öyle geçiştirilecek bir konu değil!

Sivasspor-Amed Sportif maçında karanlıkta kalan noktalar; kamuoyuna net bir şekilde açıklanmalı.

Çünkü ekrana yansıtılan ofsayt çizgilerine bakıldığında, gol kararının doğru olduğu görülüyor. Golü atan Diagne, çizgilere göre savunma hattının gerisinde yer alıyor. Yani paylaşılan görüntüler, golün geçerli olduğunu söylüyor.

Ancak buna rağmen "Hata yapıldı" deniliyorsa, ortada yalnızca İKİ İHTİMAL var.

1) VAR hakemleri, sahadaki hakemlerin gol kararı verdiğini fark edemedi. Golün iptal edildiğini düşündüler ve bu sebeple orta hakeme "Maçı başlatabilirsin, karar confirme" şeklinde yanlış bir bilgilendirme yaptılar.

2) Çizgilere göre ofsayt olmayan pozisyon için hakeme "ofsayt çıktı" demek yerine, anlık bir dalgınlık ya da iletişim hatasıyla "Golü ver" talimatı iletildi.

Her iki ihtimal de gerçekleştiyse, tablo bilinenden çok daha vahimdir. Çünkü bu durumda, yapılan hatayı örtmek ya da düzeltmek maksadıyla, pozisyonun ofsayt olmadığını gösterecek şekilde manipüle edilmiş ikinci bir görüntünün hazırlanmış olması gerekir.

Ve işte asıl soru da tam burada başlar!

Konu; PFDK'nın sahasına girer. Örtbas etmek isteyenler dahil herkesin sevki gerekir.

İki tuhaf ve anlaşılmaz tayin!

1) Sivasspor-Amed Sportif maçının saha hakemi Alper Akarsu; bu hafta Kocaelispor-F.Bahçe maçına verilmiş. Sivasspor'un bir penaltısı, MHK'ya göre değilmiş ya da penaltıymış! Bunun çok önemi yok! Bu ağır tartışmadan çıkmış bir hakem F.Bahçe maçına mental olarak olmazdı.

2) Geçen hafta Trabzon-Kasımpaşa maçındaki Ali Yılmaz'ın bu hafta Sivas-Pendik maçına verilmesi bir başka tartışma konusu! Kerem Demirbay'a gösterdiği kırmızıyı haklı bulan olmadı. Maçı da 6 dakika geç başlatmıştı. "Haftaya görevi olur" demiştim, haklı çıktım.

TFF yöneticileri ve kulüp başkanları muaf mı?

27 Ekim'den bu yana bahis hesabı olan hakem, antrenör, menajer, futbolcu, gözlemci, temsilciler açıklandı. PFDK'ya sevk edildiler, cezalar verildi.

Kulüp başkan ve yöneticileri ile TFF yöneticileri açıklanacak dendi.

Bugüne geldik; hiçbir bilgilendirme yok! O defterin Riva'da kapandığını söyleyenler var!

Ancak sürpriz bir haber düştü!

Yargı cephesinden ciddi haberler veren gazeteci arkadaşımız Sinan Burhan önceki gün bir X'te bir paylaşım yaptı; "İki yeni başkan da yargı takibinde. Sarsıcı iddialar. Süper Lig'de iki başkan, 1. ve 2. Lig'de çok sayıda başkanın şike ve yasadışı bahisle ilişkilendirildiği öne sürülüyor. İddialara göre bazı başkanlar kendi takımlarıyla ilgili bahis oynadı. Yargı dosyayı inceliyor."

"Tutuklananlar" demiyor, "yeni" diyor! Anlaşılan Riva kapatsa da yargı takipte!

Üç maç içinize sindi mi?

Teknik Direktör Burak Yılmaz; Gaziantep FK-Kocaelispor kupa maçında kontrolü kaybetmiş, kırmızı kart görmüştü. (İhraç öncesi ve sonrası müsabaka görevlilerine hakaret ve tehditlerinden 41. maddeden sevk edilmişti.)

Tehdit, fiziki müdahale, hakaret hepsi vardı. Burak Yılmaz, üç maç ceza ile kurtardı!

Bütün bunları bir futbolcuya karşı yapmakla, hakeme yapmak arasında fark var.

PFDK oy çokluğuyla üç maç ceza verdi. Muhtemelen muhalefet şerhi koyanlar, "en az iki kat fazlasını istemişlerdir" diye düşünüyorum.

Bugünü kurtarabilirsiniz ama yarın bu karar bir emsal olarak karşınıza çıkacaktır.