Kadrolu iç saha gözlemcisi!

Sevgili Emrah Kayalıoğlu ezbere konuşmaz. Programında dedi ki; "F.Bahçe son 8 haftada; 4 iç saha maçı oynadı. Bu 4 maçın da gözlemcisi Hakan Sivriservi."

Gözlemciden bir şey olmaz, verdikleri notların bir kıymeti de yok da...

Mesele şu; tayinlerin ne kadar keyfi ne kadar gayri ciddi olduğudur.

Ne o gözlemciye kombine mi aldınız?

Şu istatistik; tarihte hiçbir zaman yaşanmamıştır! (F.Bahçe 17 ve 18. haftalarda deplasmanda.)

16. Hafta F.Bahçe-Konyaspor (Hakan Sivriservi)

19. Hafta F.Bahçe-Göztepe (Hakan Sivriservi)

21. Hafta F.Bahçe-G.Birliği (Hakan Sivriservi)

23. Hafta F.Bahçe-Kasımapaşa (Hakan Sivriservi)

Hakan Sivriservi, Eskişehir'de ikamet ediyor! Galiba Kadıköy; tren için uygun lokasyon. Dört maçı da stattan takip etmiş. TV'den değil.

Hatırlayacaksınız bu MHK, Aytekin Durmaz'ı da bir ara hep Ege sahillerinde gezdiriyordu.



Hani TİM vardı; ne oldu?



Kısa adı TİM olan "Tutarlılık İzleme Modülü" hesapta geçen yıl 25 Mart'ta hayata geçirilmişti. MHK, büyük hayallerle kamuoyuyla paylaşmıştı!

- TİM, Türk futbolunun hakemlik standartlarını yükseltme ve kulüplerin karar süreçlerine daha etkin katılım sağlamaları açısından dönüm noktası olacaktı.

- Kulüpler, kendi maçlarında VAR'a konu olan pozisyonlar ve hakem kararlarının değerlendirmelerini izleyebilecek, gerektiğinde bu kararlara ilişkin görüş bildirebilecek ve değerlendirme süreçlerine aktif şekilde katılabilecekti.

Mesela geçen hafta çok şikayetçi olan G.Saray'a, Beşiktaş'a, Alanyaspor'a TİM yardımcı oldu mu? Gören, duyan var mı?



Bir Arda Kardeşler geldi, geçti!



Süper Lig seviyesine gelişi hızlı olmuştu. Futbolcu bir aileden gelmesi; belki şansıydı.

Öz güveni yüksek biriydi. Bir ara liderliğe soyunmuştu!

İlginçtir; 2020'de Trabzonspor baskısıyla FIFA listesinden Ümit Öztürk çıkmış, yerine Arda Kardeşler girmişti.

FIFA listesinde 6 yıl kaldı, bir gelişim gösteremedi.

1) Kardeşi, Trabzonspor'da oynadığı için yıllarca bordo mavililerin maçına çıkamamıştı!

2) Önceki sezon G.Saray-F.Bahçe maçında Djiku'yu 23. dakikada atması; son F.Bahçe maçı olmuştu! Haksız bir karttı.

3) Geçen sezon G.Saray-Beşiktaş maçı, son Beşiktaş maçı olmuştu. 11 hafta dinlendirilmişti. Sanchez'in 12 dakika içinde üç sarı kartlık hareketine de kart göstermemişti. Yine Barış Alper'e gösterilmesi gereken bir kırmızı, bir ikinci sarı çıkmamıştı.

4) Bu sezon da 6. haftadaki; Trabzonspor-Gaziantep FK maçı sonu oldu.

G.Saray'dan başka maçına çıkacağı takım kalmamıştı.

Menajerlik yapma kararı almış; hayırlı olsun diyelim.



İşte buna hiç rastlamamıştık!



- Taçtan gelen topa ofsayt bayrağı çeken yardımcı hakemler gördük!

- 1-0 mağlup durumdaki takımın kalecisine zaman geçirdiği için sarı kart gösteren hakem gördük!

- Kartı yanlış oyuncuya gösteren hakemler gördük!

- Golden önce, düdük çalan hakemler gördük!

- Seri penaltı atışlarında eksik ve fazla penaltı attıran hakemler gördük!

- F.Bahçe-Kasımpaşa maçında her iki takımın da birer topla sahada oynadıklarını da gördük! Hangisi oyun topu ayırt edemedik!

Maçları pankart geciktiriyor!



Maçlar bir türlü vaktinde, saatinde başlatılamıyor.

"Futbola âşığız, küfre karşıyız" oyuncular ve hakemler dâhil 25 kişinin aynı anda tutması gereken tek parça bir pankart.

Bu kampanyayı düşünenler statların durumunu, fiziki şartları düşünememişler.

25 kişinin sıralanması ve yazının tutulması için koridorlar, tünel yetmiyor.

Bazı oyuncular, pankartın konsantrasyonlarını bozmasından dertli.

Bu tip kampanyaların tesiri; her hafta her maçta olması farkındalığı azaltıyor.



Orası Süper Lig değil; Serie A!

Maçların başlama saati kadar, devre arasındaki süre de önemlidir. Ara 15 dakikadır.

Bir arkadaş, yazdı! Geçen hafta Juventus-Como lig maçında; Juventus'a ikinci yarıya 2 dakika geç çıktığı için 3 bin avro para cezası kesilmiş.