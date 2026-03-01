Tek çare duran toptu!

Beşiktaş’ın Başakşehir ve Göztepe galibiyetleri tesadüf müydü? Hele de Göztepe maçındaki oyun devam edecek miydi?

Bu iki sorunun cevabı için bir test maçıydı Kocaelispor deplasmanı!

İlk yarı iki takımın da isabetli tek şutu yoktu! Mücadele vardı, oyun hiç yoktu! Kocaelispor sert ve mücadeleyi seven bir ekip. Üretmede problemleri var. Dün hücum hatları hiç çalışmadı. (Agyei, Serdar Dursun, Tayfur)

İlk 45 dakika gol arayan, daha çok tempoyu düşürmek isteyen bir Kocaelispor seyrettik.

Oh, top alamadı!

Bir Orkun’un eksikliği bu kadar mı etkiler Beşiktaş’ı?

Hücumda bir zenginlik yoktu. Oh’a istediği toplar gelmedi.

Uzaktan şut yoktu, oyun da yoktu; iş duran toplara kalmıştı!

Nitekim, Cerny’nin kullandığı köşe atışında Agbadou en doğru yerde, kafayla topu en doğru yere vurdu.

Cerny, 72’de öyle bir gol kaçırdı ki; maçı bu dakikada koparabilirdi siyah beyazlılar.

Beşiktaş savunma işini büyük ölçüde çözdü. Kocaelispor’a pozisyon vermedi.

Maçta tuttuğum notlar…

KOCAELİSPOR: Bir düşüş yaşıyorlar. O eski tempoları ve iştahları yok!

CENGİZ: Hiç etkili olamadı, Kocaelispor gibi sert bir takım karşısında yokları oynadı. Bu fizik kalitesiyle 70 dakika sahada kalmasına gerek yoktu.

NDİDİ: Hep istekli, hep deneyen oyuncu. Orta sahayı ayakta tutan adamdı.

KOCAELİSPOR SEYİRCİSİ: Ramazan ayı, soğuk havaya, cumartesi ve bir de gündüz maçı olmasına rağmen tribünleri doldurmuştu. Lige büyük renk katıyorlar.

CİHAN AYDIN: Ekibini ve VAR’ı zorlayacak bir pozisyon yaşanmadı. Sadece 80’de ortam bir gerildi, kartlarla yatıştırdı o kadar.

Maçın adamı: Agbadou

