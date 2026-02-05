İngiltere’nin Bradford kentinde yaşayan 21 yaşındaki Aleema Ali, 12 yaşında yaşadığı korkunç bir kaza sonucu yedi parmağını kaybetti, vücudunun yarısında ağır yanıklar oluştu. Kullanılan bit şampuanı yüzünden hayatı kabusa dönen genç kız bu travmatik deneyimden aldığı güçle benzer acıları yaşayanlara yardım etmeyi planlıyor.

Olay, 2016 yılının Aralık ayında Aleema’nın yatılı okuldan yılbaşı tatili için eve dönmesiyle başladı. Küçük yaşta karşılaştığı saç biti problemi nedeniyle annesi, ilaçlı bir şampuan uyguladı. Ancak şampuanın son derece yanıcı olması, hayatını değiştirecek felaketi beraberinde getirdi. Aleema, şampuan uygulandıktan kısa süre sonra mutfakta yanan ocağın yanından geçerken saçları bir anda alev aldı. İlk başta ne olduğunu anlamayan genç kız, annesinin çığlıklarını duyunca aynaya bakarak saçlarının tamamen yanmakta olduğunu fark etti.

SAÇLARI BİR ANDA ALEV ALDI

Aleema’nın alev alan saçları ve yanıklar, kısa süre içinde başına ve vücuduna yayıldı. Aleema, acının etkisiyle bayılırken, kız kardeşi hızlıca aldığı ceketi kullanarak alevleri söndürdü. Ambulansla hastaneye kaldırılan Aleema, yoğun acı içinde hemşirelere “beni uyutun” diye yalvardı.

Bit şampuanı hayatını kararttı! Yüzü alevlerin arasında kaldı, parmaklarını kaybetti

“TEKRAR YÜRÜMEYİ VE KONUŞMAYI ÖĞRENMEK ZORUNDAYDIM”

Kazanın ardından Aleema, altı hafta komada kaldı ve dokuz ay süren hastane süreci boyunca yürümeyi, konuşmayı ve yemek yemeyi yeniden öğrenmek zorunda kaldı. Yanıklar yüzünden yedi parmağını kaybeden genç kız, her gün ameliyatlara girdi. Ailesi, onu aynaya bakmaması konusunda uyarırken, üç ay sonra cesaretini toplayıp görüntüsüne baktığında yaşadığı değişimle başa çıkmayı öğrendi. Aleema, “Kendimi yeniden bebek gibi hissettim. Tekrar yürümeyi, konuşmayı ve yemek yemeyi öğrenmek zorundaydım” dedi.

YENİDEN OKULA BAŞLADI

Evine döndüğünde sık sık hemşireler tarafından bakımı yapılan Aleema, bir yıl boyunca evde eğitim aldıktan sonra 2018 yılında yeni okuluna başladı. Başlangıçta arkadaşlarının tepkileriyle zor günler geçiren genç kız, yıllar içinde çevresine ve kendisine karşı daha güçlü oldu.

Şimdilerde üniversitede danışmanlık eğitimi alan Aleema, yaşadığı travmayı başkalarına yardımcı olma motivasyonuna dönüştürdü. Sosyal medyada da hikayesini paylaşan Aleema, başlangıçta olumsuz yorumlar aldı ancak zamanla bunlara alıştı.

TRAVMAYI UMUDA ÇEVİRDİ

Aleema Ali, yaşadığı kazanın ardından kazandığı dayanıklılık sayesinde hem kendine hem de başkalarına umut olmayı sürdürüyor. Genç kız, “Bu travma bana çok şey öğretti. Artık hem kendime hem de başkalarına yardımcı olmak için buradayım” ifadelerini kullandı.

