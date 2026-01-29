Hamburger keyfi kabusa döndü! İki dişi kırıldı, 1 milyonluk dava açtı
Kayseri’de yediği hamburger yüzünden dişleri kırılan ve ağır bir tedavi süreci geçiren Engin Koşar, firmaya 1 milyon liralık tazminat davası açtı.
Kayseri'de bir restoranda yediği hamburgerden çıkan kemik parçası nedeniyle dişleri kırılan Engin Koşar, firma masrafları karşılamayı reddedince 1 milyon TL'lik tazminat ve "kasten yaralama" suçundan hukuki süreç başlattı.
- Engin Koşar'ın Kayseri'de bir restoranda yediği hamburgerden çıkan kemik parçası nedeniyle iki dişi kırıldı ve sinüs kemiğinde hasar oluştu.
- Hamburgeri satan firma, tedavi masraflarını karşılamayı reddederek suçu Koşar'a yükledi.
- Olay nedeniyle Koşar, üç ameliyat geçirdi ve alerjisi sebebiyle birçok ilacı kullanamadı.
- Firma aleyhine 1 milyon TL'lik manevi tazminat davası ve "kasten yaralama" suçundan kamu davası açıldı.
Kayseri’de bir restoranda hamburger yiyen Engin Koşar’ın (40) başına talihsiz bir olay geldi. Yaklaşık üç yıl önce hamburgerden çıkan kemik parçası sebebiyle iki dişi kırılan Koşar, firma masrafları karşılamayı reddedince hastanelerden rapor alarak hukuki süreç başlattı.
Firmaya karşı tazminat davası açılırken “kasten yaralama” suçundan da kamu davası sürüyor.
"EĞER BİR ÇOCUK YESEYDİ..."
Yaşadıklarını anlatan Koşar “Hamburger köftesinin içinden çıkan kemik dişlerimi kırdı. Sinüs kemiğimde de hasar oluştu” dedi. İdiyopatik alerji rahatsızlığı bulunduğunu ve yüzde 50 engelli raporu olduğunu belirten Koşar “Üç ameliyat geçirdim, birçok ilacı kullanamadım. Eğer o hamburgeri bir çocuk yeseydi tablo daha ağır olabilirdi” ifadelerini kullandı.
Koşar’ın avukatı Şükrü Berk ise “İşletmenin ‘suç sizde’ şeklindeki savunmaları süreci uzattı. 1 milyon liralık manevi tazminat talebimizin kabul edileceğini düşünüyoruz” diye konuştu.