İstanbul'da bulunan bir hamburger işletmesi gündem oldu. Kapı şifresiyle müşteri kabul eden ve günlük kapasitesini 10 kişiyle sınırlayan işletmeyle ilgili Ticaret Bakanlığı inceleme başlattı. İşletmenin fahiş fiyatları ve "burger yeme şartları" sosyal medyada da tepki çekti.

İstanbul’da faaliyet gösteren bir hamburger işletmesinin, müşterilerini özel bir seçime tabi tutarak günde yalnızca 10 kişiye hizmet verdiği iddia edildi.

FİYATLARI CEP YAKIYOR

İddialara göre işletme yalnızca kapı şifresini paylaştığı kişileri kabul ediyor. İşletmenin menü fiyatlarının ise piyasa ortalamasının çok üzerinde olduğu öne sürüldü. Bir hamburgerin 1488 TL, patates kızartmasının 988 TL, içeceğin ise 218 TL’den satışa sunulduğu iddia edildi.

"8 KATLI BURGER İÇİN 6 KATLI YEME" ŞARTI

İşletmenin uyguladığı tek kuralın fiyatlar olmadığı, müşterilerine yönelik çeşitli katılım şartları sunduğu belirtildi. İşletmenin, "8 katlı burger yemek için daha önce 6 katlı burger yemiş olmak gerekiyor" şeklinde aşamalı bir kural sistemi uyguladığı ifade edildi. Bu sıra dışı hizmet modeli de şikayet konusu oldu.

TİCARET BAKANLIĞI: "SATIŞTAN KAÇINMA VE HAKSIZ UYGULAMA"

Şikayetlerin ardından Ticaret Bakanlığı konuya ilişkin harekete geçti. Bakanlık Basın Danışmanı Bekir Kaplan, söz konusu işletme hakkında 6502 sayılı Kanun çerçevesinde "satıştan kaçınma" ve "haksız ticari uygulama" başlıkları altında inceleme başlatıldığını duyurdu.

