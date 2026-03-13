Kaydet

Muğla'nın Fethiye ilçesi Karagedik Mahallesi’nde, G.B. isimli bir kadının KADES uygulaması üzerinden yardım talebinde bulunması, büyük bir suç organizasyonunu gün yüzüne çıkardı. İhbar üzerine adrese ulaşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kadının birlikte yaşadığı Alman uyruklu G.P.F. tarafından darp edildiğini ve silah zoruyla evde tutulduğunu tespit etti. Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda, evde yapılan aramalarda Uzi olarak tabir edilen otomatik tabanca, otomatik tüfek, kasatura ve çok sayıda mühimmatın yanı sıra satışa hazır uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan Alman uyruklu şüpheli, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "kasten yaralama" gibi suçlardan adliyeye sevk edilirken, KADES uygulamasının bir kez daha facianın önüne geçtiği görüldü.

