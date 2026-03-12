Diyarbakır'ın Çınar ilçesi Ortaviran köyünde yumurtadan çıkan dört ayaklı civciv görenleri şaşırttı.

Çınar ilçesine bağlı Ortaviran köyünde ilginç bir olay meydana geldi. Köyde bir kümeste dünyaya gelen civcivin dört ayaklı olduğu görüldü.

Diyarbakır'da ilginç olay! Dört ayaklı civciv görenleri şaşırtıyor

KÖY SAKİNLERİ ŞAŞKIN

Durumu fark eden köy sakinleri şaşkınlıklarını gizleyemedi.

İki tane fazladan ayağı bulunan civciv, köyde merak konusu oldu. Dört ayaklı civciv köyde kısa sürede ilgi odağı haline geldi.

