ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sürerken bölgede yapılmak istenen kirli plan da deşifre oldu. Türkiye Gazetesi Muhabiri Yılmaz Bilgen, ABD ve İsrail'in İran stratejisi kapsamında Kirmanşah-Basra hattında terör örgütü PKK/PJAK eliyle bir terör koridoru kurmak istediğini açıkladı. Güney Azerbaycan'da 70-80 bin Türk soydaşımızın katliam tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu vurgulayan Bilgen; Türkiye'nin sınır güvenliğini korumak ve olası bir soykırımı engellemek adına bölgeye yönelik "dikey operasyon" hamlesinin kaçınılmaz bir seçenek haline geldiğini belirtti.

Türkiye Gazetesi Muhabiri Yılmaz Bilgen, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını ve terör örgütü PKK'nın İran kolu PJAK'ın bölgedeki sinsi planlarını TGRT Haber'de değerlendirdi.

"BU SADECE BİR TERÖR KORİDORU DEĞİL"

Yılmaz Bilgen, özellikle terör örgütünün yeni bir hat üzerinden konumlandırılmaya çalışıldığına dikkat çekti. Bilgen, bu tehlikeli planı şu sözlerle ifade etti:

"Bölgede terör örgütü PKK'yı Kirmanşah'tan Basra'ya kadar uzanacak yeni bir hat üzerinden konumlandırmaya yönelik ciddi bir plan var. Bu sadece bir terör koridoru değil, aynı zamanda bölge ülkelerinin sınır güvenliğini doğrudan hedef alan bir kuşatma girişimidir."

"KATLİAM PLANLANDIĞINA DAİR SAHADA ÇOK CİDDİ EMARELER VAR"

İran merkezli gerilimin insani boyutuna vurgu yapan Bilgen, özellikle Güney Azerbaycan bölgesine dair korkutan senaryoları paylaştı. Bilgen, "ABD ve İsrail’in kanlı İran projesinin en acı verici halkalarından biri Güney Azerbaycan’da gerçekleştirilmek isteniyor. Burada sivil halka yönelik bir katliam planlandığına dair sahada çok ciddi emareler var. Bu projeyi deşifre etmek ve dünyaya duyurmak zorundayız." diyerek uluslararası kamuoyunu uyardı.

"TÜRKİYE BU KATLİAMLARA SESSİZ KALAMAZ"

"Bu durum böyle devam ederse 70-80 bin Türk soydaşımızın öldürülmesi, katliamı çok büyük ihtimal." diyen Yılmaz Bilgen, "Türkiye bu katliamlara sessiz kalamaz. 35 milyon Azerbaycan Türkü kendi kaderine terk edilemez. Operasyon bu anlamda 'dikey operasyon', Türkiye'nin müdahalesi önümüzdeki dönemde kaçınılmaz olabilir. Gerçekten burada bir soykırım endişesi çok büyük ve çok ciddi." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE, GÜNEYİNDE BİR TERÖR YAPILANMASINA ASLA İZİN VERMEYECEK"

Tüm bu kaosun ortasında Türkiye'nin takındığı tutumu değerlendiren Bilgen, Ankara'nın "önleyici müdafaa" stratejisinden vazgeçmeyeceğini belirtti. Bilgen, "Türkiye, güneyinde bir terör yapılanmasına asla izin vermeyecek. SDG’nin bir tehdit olmaktan çıkması Türkiye için kırmızı çizgidir. Sahadaki tüm hareketlilik bu stratejik kararlılık etrafında şekilleniyor." diyerek sözlerini noktaladı.

ABD-İSRAİL’İN İRAN’A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü. İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

