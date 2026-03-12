İran ana karasının yaklaşık 30 kilometre açığında bulunan Hark Adası, ülkenin petrol ihracatı açısından en kritik stratejik noktalarından biri. Günlük 7 milyon varil kapasitesine sahip ada, birçok özelliğiyle ABD'nin de radarına girmiş durumda. Öyle ki ABD basını adaya saldırı veya abluka olabileceğini yazdı. İşte İran petrolünün kalbi Hark Adası.

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ÇOK SAYIDA İSİM ÖLDÜRÜLDÜ

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü. İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında 1332 kişi hayatını kaybetti.

HÜRMÜZ KRİZİ DÜNYAYI ETKİLEDİ

Öte yandan ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının ardından dünyanın en kritik enerji geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı’nda yaşanan kesinti, küresel enerji piyasalarında sert fiyat hareketlerini beraberinde getirdi.

Küresel petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ticaretinin yaklaşık yüzde 20’sinin gerçekleştiği boğazdaki aksama, enerji arzında ciddi daralma endişelerine yol açtı.

ABD gözünü buraya dikti: İran petrolünün kalbi Hark Adası! Günlük 7 milyon varil kapasitesi var

HARK ADASI: İRAN PETROLÜNÜN BEL KEMİĞİ

Gelişmeler dikkatle takip edilirken İran'ın en büyük petrol terminali Hark Adası yeniden gündeme geldi. Günlük 7 milyon varil kapasitesine sahip ada, İran'ın petrol ihracatının yüzde 90'ını karşılıyor. Şunu de belirtmekte fayda var; günde 7 milyon varil kapasiteli ada, ABD yaptırımları nedeniyle ortalama 1,6 milyon varil civarında seyrediyor. Yani yaptırımlar, ihracat kapasitesinin sadece yüzde 60-65'inin kullanılmasına neden oluyor.

ABD gözünü buraya dikti: İran petrolünün kalbi Hark Adası! Günlük 7 milyon varil kapasitesi var

STRATEJİK ÖNEMİ BÜYÜK

ABD'nin hedeflerinden biri olduğu düşünülen Hark Adası, İran'ın 30 km açığında bulunuyor. Kritik ada 21 kilometrekarelik yüzölçümüne sahip ve Buşehr kenti açıklarında yer alıyor. Nüfusu 8 bin civarında olan adada petrol terminalleri, boru hatları ve devada depolama tanklar var. Burada ham petrol taşınıyor, Asya pazarlarına gönderiliyor.

Adayı özel kılan bir diğer özelliği ise doğal bir derin su limanına sahip olması. Derin sular, adaya büyük tankerlerin yanaşmasına imkan veriyor. Böylede Hark Adası, İran'ın en önemli lojistik merkezi oluyor.

ABD gözünü buraya dikti: İran petrolünün kalbi Hark Adası! Günlük 7 milyon varil kapasitesi var

ABD BASINI YAZDI: ABLUKA YA DA SALDIRI OLABİLİR

'Yasak Ada' olarak de bilinen bu yere yerli olmayanların girişi, özel izne bağlı. Stratejik önemi düşünüldüğünde ABD basınında yer alan 'Hark Adası' iddiaları daha da kuvvetleniyor. ABD basını son günlerde askeri hedef olarak görülen bu ada için 'abluka, saldırı, ele geçirme'

seçeneklerinin masada olduğunu iddia etti.

ABD gözünü buraya dikti: İran petrolünün kalbi Hark Adası! Günlük 7 milyon varil kapasitesi var

Haberle İlgili Daha Fazlası