ABD'li yatırım bankası, Hürmüz Boğazı'ndaki küresel petrol sevkiyatının sekteye uğraması nedeniyle 2026 yılı petrol tahminini yükseltti. Dev banka, Hürmüz Boğazı'ndaki petrol sevkiyatının mart ayı boyunca normale dönmemesi durumunda dünyayı bekleyen kriz için uyardı. İşte detaylar...

ABD, İsrail ve İran arasında yaşanan savaş enerji piyasasına ağır bir darbe vurdu. İran'ın küresel petrol ticaretinin 4'te 1'inin yapıldığı Hürmüz Boğazı'nı kapatmasıyla petrol fiyatlarında büyük bir yükseliş gerçekleşti.

PETROL, SAVAŞ SONRASI %36'DAN FAZLA YÜKSELDİ

Savaşın başladığı 28 Şubat tarihinden bu yana Brent petrol fiyatları %36’dan fazla değer kazanırken, WTI fiyatlarındaki artış yaklaşık %39 seviyesinde gerçekleşti. Her iki gösterge fiyatı da Pazartesi günü kısa süreliğine 119 doların üzerine çıkarak 2022 yılının ortalarından bu yana en yüksek seviyelerini test etti.

DEPOLAR DOLDU, ÜRETİM DURDU

Çatışmaların Hürmüz Boğazı’nı fiilen kapatması sonucu tankerlerin bir haftadan uzun süredir mahsur kaldığı ve depolama kapasitelerinin dolması nedeniyle üreticilerin üretimi durdurmak zorunda kaldığı belirtiliyor.

GOLDMAN SACHS PETROL TAHMİNİNİ YÜKSELTTİ

Hürmüz Boğazı'nın kapatılması ve küresel petrol sevkiyatının sekteye uğramasının ardından ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs'tan yeni bir tahmin geldi. Dev banka marta ayı için korkutan bir uyarıda bulunurken, 2026 yılı petrol tahminini de yükseltti. Goldman Sach, Hürmüz Boğazı’ndaki petrol akışında yaşanan aksamaların öngörülenden daha uzun süreceği beklentisiyle, brent petrol için tahminini 66 dolardan 71 dolara, WTI için ise 62 dolardan 67 dolara çıkardı.

MART İÇİN KORKUTAN UYARI

Goldman Sachs tarafından yayınlanan raporda, Hürmüz Boğazı’ndaki petrol akışının normal seviyelerin %10’unda kalacağı süreyi 10 günden 21 güne çıkarıldı. Banka, bu sürecin ardından 30 günlük kademeli bir toparlanma beklediğini açıkladı. Goldman Sachs analistleri boğazdaki akışın Mart ayı boyunca düşük kalmaya devam etmesi durumunda günlük petrol fiyatlarının 2008 yılındaki tarihi zirvesini aşabileceği uyarısında bulundu. Brent petrol 4 Temmuz 2008 tarihinde 146 doları aşmıştı.

BAKAN BAYRAKTAR: TÜRKİYE'DE ARZLA ALAKALI SIKINTI YOK

Öte yandan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, dün Türkiye'nin enerji yeterliliğiyle ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Bakan Bayraktar, "Türkiye'de şu anda arzla alakalı bir sıkıntı gözükmüyor. Yani enerjimizi tedarik etmemizde bir sıkıntı yok. Çok farklı kaynaklardan enerji alıyoruz" demişti.

