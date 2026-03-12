İmamoğlu davasında Ümit Polat'tan 'akraba' iddiası! Vali Davut Gül'den yalanlama geldi
"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davası 4. günde de devam ediyor. İtirafçı olan Ağaç AŞ. Satın Alma Müdürü Ümit Polat, savunmasında İstanbul Valisi Davut Gül'le kuzeni aracılığıyla iletişime geçtiğini öne sürdü. Gül, jet bir açıklamayla "İBB ve iştiraklerinde akrabam çalışmamaktadır" dedi.
"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne ilişkin 107'si tutuklu, 5'i "müşteki sanık" olmak üzere 407 sanığın yargılandığı davanın dördüncü duruşması bu sabah başladı.
Memurluğu bırakıp bu işe girdi! Tanesini 1 milyon liraya satıyor
107 TUTUKLU SANIK KATILDI
Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun karşısındaki salonda yapılan duruşmaya, tutuklanmalarının ardından görevlerinden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Emrah Resul Şahan, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu, İBB Başkan Danışmanı ve MEDYA AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, İmamoğlu'nun kayınbiraderi Cevat Kaya ve İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan'ın da aralarında bulunduğu 107 tutuklu sanık katıldı.
GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI
Aralarında Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu'nun da bulunduğu bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları da duruşmaya geldi. CHP genel başkan yardımcıları, bazı milletvekilleri, partililer, sanıkların aileleri ve çok sayıda izleyici de duruşmada yer aldı. Duruşma salonu çevresinde ve içerisinde, jandarma ekiplerince geniş güvenlik önlemleri alındı.
GÜL'ÜN KUZENİYLE HABER YOLLADIĞINI ÖNE SÜRDÜ
Heyetin salona girmesiyle başlayan duruşmada, İBB iştirak şirketlerinden Ağaç AŞ'nin Satın Alma Müdürü tutuklu sanık Ümit Polat'ın savunması alındı. İtirafçı olarak ifade veren Polat, savunmasının bir bölümünde, İstanbul Valisi Davut Gül'ün kuzeni olan Ağaç AŞ personeli aracılığıyla kendisine "Ses çıkarmasın, beklesin, zaten bir şeyler olacak yakında" şeklinde haber yolladığını iddia etti.
GÜL'DEN YALANLAMA: İBB'DE AKRABAM ÇALIŞMIYOR
Vali Gül'den ise jet hızında bir yalanlama geldi. Gül, sosyal medyada paylaşımında "İBB veya İBB iştiraklerinde çalışan yakın ya da uzak hiçbir akrabam yoktur" ifadelerine yer verdi.