Kaydet

Tekirdağ Çorlu’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, kontrolden çıkan bir taksi yol kenarındaki kahvehaneye daldı. O esnada elinde bastonuyla karşıdan karşıya geçen yaşlı bir kadın, üzerine gelen aracı son anda fark ederek kenara kaçmayı başardı. Kıl payı kurtuluşun güvenlik kameralarına yansıdığı olayda kimse yaralanmazken, araçlarda ve kahvehanenin girişinde maddi hasar oluştu.

Haberle İlgili Daha Fazlası