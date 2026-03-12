Eskişehir’de 10 gündür kayıp olarak aranan 13 yaşındaki Zehra’nın cansız bedeni bulundu. Zehra’nın babası tarafından öldürüldüğü iddia edilirken, babanın da intihar ettiği ortaya çıktı.

Eskişehir Çamlıca Mahallesi’nde 13 yaşındaki Zehra Ü.’den haber alamayan yakınları, kayıp ihbarında bulunmuş, kız çocuğunun bulunması için arama çalışmaları başlatılmıştı.

HEM BABA HEM KIZ ÖLÜ

2 Mart’tan bu yana aranana kız çocuğundan kahreden haber geldi. 13 yaşındaki Zehra’nın cansız bedeni babasının bahçesinde bulundu. Zehra’nın babasının da intihar ettiği tespit edildi. Kız çocuğunun babası tarafından öldürüldüğü ihtimali değerlendiriliyor. Korkunç olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

NE OLMUŞTU?

Eskişehir'de Çamlıca Mahallesi Zümrütbahçe yaşayan 13 yaşındaki Zehra Ü., 2 Mart 2026 tarihinde evinden ayrıldı. Zehra’yı bulamayan yakınları, durumu polise bildirerek kayıp ihbarında bulundu.

Yapılan kayıp müracaatı sonrasında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kız çocuğunun bulunması için arama çalışmaları başlattı.

Kayıp Zehra’nın 1.50 boyunda, 45 kilogram ağırlığında, esmer tenli, siyah saçlı ve kahverengi gözlü olduğu belirtildi.

