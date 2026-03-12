Şampiyonluk ve kümede kalma mücadelesinin kıyasıya yaşandığı Süper Lig'de 26'ncı hafta heyecanı için geri sayım başladı. Haftanın açılış gününde Fenerbahçe sahne alacak. Lider Galatasaray ve Trabzonspor, cumartesi günü mücadele edecek. Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş ise pazar günü sahaya çıkacak.

Trendyol Süper Lig'de 26'ncı hafta 13 Mart Cuma günü oynanacak 2 karşılaşmayla başlayacak. Açılış gününde saat 20.00'de Antalyaspor ile Gaziantep FK ve Fatih Karagümrük ile Fenerbahçe karşılaşacak.

Süper Lig'de Galatasaray, 61 puanla lider; Fenerbahçe ise 57 puanla 2'nci sırada.

Süper Lig'de haftanın programı şöyle:

13 Mart Cuma

20.00 Hesap.com Antalyaspor-Gaziantep FK (Corendon Airlines Park)

20.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Fenerbahçe (Atatürk Olimpiyat)

14 Mart Cumartesi

13.30 Kocaelispor-Tümosan Konyaspor (Turka Araç Muayene Kocaeli)

20.00 Göztepe-Corendon Alanyaspor (Isonem Park Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi)

20.00 Galatasaray-RAMS Başakşehir (RAMS Park)

20.00 Trabzonspor-Çaykur Rizespor (Papara Park)

15 Mart Pazar

16.00 Kasımpaşa-ikas Eyüpspor (Recep Tayyip Erdoğan)

20.00 Samsunspor-Zecorner Kayserispor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

20.00 Natura Dünyası Gençlerbirliği-Beşiktaş (Eryaman)

