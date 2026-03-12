Süper Lig'de 26'ncı hafta heyecanı: Maç programı
Şampiyonluk ve kümede kalma mücadelesinin kıyasıya yaşandığı Süper Lig'de 26'ncı hafta heyecanı için geri sayım başladı. Haftanın açılış gününde Fenerbahçe sahne alacak. Lider Galatasaray ve Trabzonspor, cumartesi günü mücadele edecek. Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş ise pazar günü sahaya çıkacak.
- 13 Mart Cuma günü saat 20.00'de Antalyaspor-Gaziantep FK ve Fatih Karagümrük-Fenerbahçe karşılaşacak.
- 14 Mart Cumartesi oynanacak maçlar: Kocaelispor-Tümosan Konyaspor, Göztepe-Corendon Alanyaspor, Galatasaray-RAMS Başakşehir ve Trabzonspor-Çaykur Rizespor arasında.
- 15 Mart Pazar oynanacak maçlar:
Kasımpaşa-ikas Eyüpspor, Samsunspor-Zecorner Kayserispor ve Natura Dünyası Gençlerbirliği-Beşiktaş maçları yapılacak.
Süper Lig'de haftanın programı şöyle:
13 Mart Cuma
20.00 Hesap.com Antalyaspor-Gaziantep FK (Corendon Airlines Park)
20.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Fenerbahçe (Atatürk Olimpiyat)
14 Mart Cumartesi
13.30 Kocaelispor-Tümosan Konyaspor (Turka Araç Muayene Kocaeli)
20.00 Göztepe-Corendon Alanyaspor (Isonem Park Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi)
20.00 Galatasaray-RAMS Başakşehir (RAMS Park)
20.00 Trabzonspor-Çaykur Rizespor (Papara Park)
15 Mart Pazar
16.00 Kasımpaşa-ikas Eyüpspor (Recep Tayyip Erdoğan)
20.00 Samsunspor-Zecorner Kayserispor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
20.00 Natura Dünyası Gençlerbirliği-Beşiktaş (Eryaman)