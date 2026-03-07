SPOR SERVİSİ
MHK açıkladı: Beşiktaş-Galatasaray derbisinin VAR hakemi belli oldu
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak derbi maçın VAR (Video Yardımcı Hakem) ve AVAR'ını (Video Yardımcı hakem Asistanı) açıkladı.
- Süper Lig'in 25'inci haftası dev bir maça sahne olacak. MHK'nın açıklamasına göre; Beşiktaş-Galatasaray derbisinde VAR'da Ömer Faruk Turtay, AVAR'da Gökhan Barcın görev yapacak.
- Müsabakayı hakem Ozan Ergün yönetecek. 34 yaşındaki FIFA kokartlı hakem, kariyerinde ilk defa bir derbide düdük çalacak.
- Müsabaka TÜPRAŞ Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak.
OZAN ERGÜN'İLK DERBİSİ
TÜPRAŞ Stadı'nında saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Ozan Ergün yönetecek. 34 yaşındaki FIFA kokartlı hakem, kariyerinde ilk defa bir derbide düdük çalacak.
Ergün'ün yardımcılıklarını Anıl Usta ve Mustafa Savranlar yapacak. Sonucu merekla beklenen karşılasmanın 4'üncü hakemi ise Adnan Deniz Kayatepe olacak.
