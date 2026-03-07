Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak derbi maçın VAR (Video Yardımcı Hakem) ve AVAR'ını (Video Yardımcı hakem Asistanı) açıkladı.

Trendyol Süper Lig'in 25'inci haftası dev bir maça sahne olacak. MHK'nın açıklamasına göre; Beşiktaş-Galatasaray derbisinde VAR'da Ömer Faruk Turtay, AVAR'da Gökhan Barcın görev yapacak.

Derbinin VAR hakemi Ömer Faruk Turtay

OZAN ERGÜN'İLK DERBİSİ

TÜPRAŞ Stadı'nında saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Ozan Ergün yönetecek. 34 yaşındaki FIFA kokartlı hakem, kariyerinde ilk defa bir derbide düdük çalacak.

Ozan Ergün

Ergün'ün yardımcılıklarını Anıl Usta ve Mustafa Savranlar yapacak. Sonucu merekla beklenen karşılasmanın 4'üncü hakemi ise Adnan Deniz Kayatepe olacak.

